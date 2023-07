Congo-Brazzaville: Lancement d'un système électronique de rappel vaccinal pour les enfants

Appuyé par le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef), le Congo-Brazzaville vient de lancer un programme dénommé « Mangwélé » qui consiste à rappeler aux femmes, par SMS, les dates de vaccins de leurs enfants jusqu'à un an. Le programme bénéficie du soutien du gouvernement japonais.

Le centre de santé Tenrikyo se situe dans le premier arrondissement, au sud de Brazzaville. Ici, une dizaine de femmes qui ont accouché à la veille du week-end ont été enregistrées pour recevoir par SMS les rappels des dates de vaccination de leurs enfants. Une démarche appréciée par Pascaline Massamba, qui dirige ce centre :

« "Mangwélé", c'est quelque chose de bien parce que les femmes, quand elles arrivent à la maison après leur accouchement, s'occupent seulement des travaux ménagers et ne pensent plus à la vaccination. Nous allons les réveiller. Dès que le téléphone va sonner, elles sauront que c'est la vaccination et auront le courage de venir », commente-t-elle.

Le docteur Soliou Badarou, chef de section survie et développement de l'enfant au bureau de l'Unicef au Congo, maîtrise le système : « Il s'agit d'en faire ici un allié des populations pour qu'elles soient régulièrement informées des différents rendez-vous. Ça fonctionne comme ceci : dès qu'un enfant naît dans une maternité, automatiquement, le numéro d'un des parents est enregistré. Et, deux ou trois jours avant le rendez-vous de vaccination, la personne reçoit un SMS qui lui dit que votre bébé a un rendez-vous de vaccination dans deux jours. Ce rendez-vous se répète au fur et à mesure jusqu'à l'âge d'un an », précise-t-il.

Expérimenté pour l'heure seulement à Brazzaville, le système doit couvrir l'ensemble du pays d'ici à la fin de l'année, selon le docteur Soliou Badarou.