Cote d'Ivoire: Lutte contre la corruption - Sansan Kambilé satisfait de l'expertise du Pôle pénal économique et financier

Le Pôle pénal économique et financier se laisse découvrir. Cette juridiction sous tutelle du ministère de la Justice, à la faveur d'une journée porte ouverte, organisée le jeudi 6 juillet, dans les locaux de cette entité, à Cocody, a expliqué sa mission et sa fonction aux Ivoiriens.

Le Garde des Sceaux, Sansan Kambilé, après la visite des lieux, s'est félicité des compétences de la structure pour lutter efficacement contre la corruption en Côte d'Ivoire.

« Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire peut s'enorgueillir de disposer d'une juridiction spécialisée dont les membres sont des professionnels hautement qualifiés et engagés pour le développement juridique, social et économique de notre pays. Lutter contre la corruption en particulier et les infractions économiques en général participe de la protection des populations contre les nouvelles menaces facilitées par les technologies de l'information, de la communication et un monde interconnecté. Cela participe également de la stabilité de l'économie nationale », a-t-il fait savoir.

Le ministre de la Justice et des Droits de l'homme a indiqué que le Pôle pénal économique et financier constitue véritablement un indicateur de bonne gouvernance qui rassure les investisseurs.

Il a reconnu que cette jeune juridiction mérite, au regard de l'importance de sa mission, d'être accompagnée par des appuis suffisants tant au niveau financier, des infrastructures que des équipements. Il s'est donc engagé à oeuvrer au mieux à offrir au personnel de cette entité des meilleures conditions de travail.

Cette journée porte ouverte a enregistré un grand nombre de personnalités. Au nombre desquelles la magistrate hors hiérarchie, Chantal Nanaba Camara, nommée présidente du Conseil constitutionnel, le président de la Cour des comptes, Diomandé Kanvaly, et le président du Conseil d'État, Patrice Yao Kouakou.

Esso Blanche Abanet, magistrate, présidente du Pôle pénal économique et financier, a présenté la structure qu'elle dirige qui a vu le jour officiellement le 29 janvier 2020. Elle a fait savoir que cet organe judiciaire comprend en son sein des acteurs de toute la chaîne pénale (Poursuite-Instruction et Jugement) ayant une formation spécialisée aussi bien dans la poursuite que la répression de la criminalité financière.

Le Pôle pénal économique et financier, à l'en croire, est une juridiction pénale de premier degré, mais spécialisée en matière de délinquance économique et financière. Elle est chargée de la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière économique et financière.