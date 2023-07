Cote d'Ivoire: Inondations à Grand-Bassam - Le soutien du Gouvernement à 104 familles sinistrées

Le Gouvernement, par l'entremise du Ministère de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, a fait don de vivres et non vivres à 104 ménages de Grand-Bassam, sans abri du fait des inondations, après les fortes pluies qui s'abattent ces derniers jours dans la partie sud du pays. La cérémonie de remise de dons s'est tenue le 02 juillet 2023 , au centre culturel Jean-Baptiste Mockey de la ville en présence du Maire Jean-Louis Moulot.

Des sacs de riz, des nattes, des matelas, des cartons de tomates, de bidons d'huile, de savons, de sardines, de pâtes alimentaires, et la somme d'un million de FCFA. C'est la nature des dons faits par la ministre Belmonde Dogo pour témoigner la proximité et la solidarité du Gouvernement envers les populations sinistrées.

« Au nom du Président de la République et du Premier Ministre, nous sommes venus vous apporter la compassion et le soutien du Gouvernement. À travers ces dons, c'est dire que vos cris ont été entendus et sachez que vous n'êtes pas orphelins dans cette situation due au dérèglement climatique », a souligné la ministre Belmonde Dogo aux ménages impactés.

Dans le même élan de solidarité, la Mairie de Grand-Bassam apporte soutien et réconfort aux familles en difficulté. À ce jour, elles sont relogées dans des hôtels, dans des familles d'accueil et dans des écoles. « Ces dons en vivres sont destinés aux familles et centres d'accueil pour permettre aux sinistrés de se nourrir quotidiennement » a poursuivi la ministre tout en précisant que ce geste vient aider la Mairie de Grand-Bassam à continuer l'oeuvre de solidarité à l'endroit de ces victimes.

Les populations impactées par ces inondations ont exprimé leur gratitude au Gouvernement pour ce geste de solidarité. Cependant, elles sollicitent une aide de recasement pour celles qui ont vu leurs habitations détruites par ce sinistre.

Répondant à leurs doléances, la ministre Belmonde Dogo a donné l'assurance que la situation de Grand-Bassam est suivie de près et que leurs préoccupations seront transmises au sommet de l'État qui se chargera de la question.

Après la cérémonie de remise de dons, la ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, accompagnée du maire Jean-Louis Moulot et le corps préfectoral, s'est rendue dans l'un des quartiers de la ville pour visiter une famille d'accueil de personnes sinistrées.