Sénégal: Un colloque international en hommage au Professeur Ibrahima Thioub, jeudi à l'UCAD

Dakar — Un colloque international de trois jours (du 13 au 15 juillet) s'ouvre jeudi prochain à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD 2) en hommage au professeur Ibrahima Thioub, ancien recteur de ladite université, a appris l'APS de l'intéressé.

Une conférence inaugurale est prévue le même jour à partir 11 heures après l'ouverture officielle fixée à 9 heures, à l'amphithéâtre Ucad 2, selon une note d'information parvenue à l'APS.

Elle sera donnée par le professeur Mamadou Fall de l'Ucad et sera axée sur le thème « Ecrire l'Histoire en Afrique contemporain ». Le professeur Rokhaya Fall de l'Ucad en sera la modératrice.

Organisée par ses anciens étudiants aujourd'hui devenus ses collègues, cette rencontre va réunir des universitaires venant du Cameroun, du Togo, du Maroc, du Gabon, du Niger, du Mali, de la Côte d'Ivoire, de l'Ile Maurice, de la République démocratique du Congo, de la France, des Etats-Unis, du Royaume Uni, entre autres.

Pendant ces trois jours, des conférences, des tables rondes et des panels se tiendront à l'Ucad 2 et au Centre de recherche ouest africain (Warc en anglais).

Le colloque permettra de passer en revue plusieurs thèmes : « Mémoire de l'esclavage Atlantique », « L'école publique : état et devenir », « Questionner les sources et l'écriture de l'histoire africaine », « L'agriculture et le foncier à l'époque coloniale », « Formation des enseignants, curricula et performances scolaires », « Colonisation, genre et violence », etc.