Afrique: Des dignitaires religieux saluent la teneur du message royal aux participants au colloque sur les règles de la fatwa dans le contexte africain

Marrakech — Des dignitaires religieux d'Afrique et d'Europe ont salué la teneur du message adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, aux participants au colloque international sur "les règles de la fatwa dans le contexte africain" qui se tient jusqu'au lundi à Marrakech.

Le message du Souverain traduit le "leadership clairvoyant de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, dans le continent africain", a affirmé le président de la section de la Fondation Mohammed VI des ouléma africains en République démocratique du Congo, Cheikh Abdullah Mangala, dans une déclaration à la MAP, en marge des travaux de ce conclave de trois jours.

En appelant les oulémas à avoir une présence bénéfique dans la vie des gens en les initiant aux vertus de la modération et du juste milieu et en s'opposant aux obscurantistes et aux extrémistes, Amir Al-Mouminine a mis l'accent sur la nécessité que des ouléma qualifiés et ayant des formations adéquates soient les seuls à s'acquitter de la mission d'encadrer les musulmans du continent africain, afin de ne pas tomber en contradiction avec les pratiques des Anciens, a relevé M. Mangala.

Concernant l'institutionnalisation de la pratique de la Fatwa au Maroc, le dignitaire congolais a souligné que cette approche représente un modèle qui est à même d'apporter la paix, la cohabitation et le développement aux pays africains.

%

Saluant l'initiative "inédite" de la tenue de ce colloque à l'échelle africaine, M. Mangala a souligné qu'il revient aux ouléma du continent et aux membres de la Fondation Mohammed VI des ouléma africains de s'inspirer du modèle marocain pour organiser le champ de la fatwa dans leurs pays respectifs.

De son côté, l'Imam du centre islamique Danois, Abdul Wahid Reino Arild Pedersen, a affirmé que l'appel de Sa Majesté le Roi aux oulémas d'initier les gens aux vertus de la modération et du juste milieu est un message d'une importance capitale en cette conjoncture particulière.

M. Arild Pedersen a également salué le leadership religieux du Maroc dans le continent africain, mettant l'accent sur le rôle clé du Royaume dans les relations entre l'Europe et l'Afrique.

Ce colloque international réunit plus de 350 oulémas, hommes et femmes, venant de 72 pays de l'Afrique, l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Sud, représentant les institutions chargées de la Fatwa et les Conseils islamiques supérieurs dans ces pays, les présidents et membres des sections de la Fondation Mohammed VI des Oulémas africains dans les pays de l'Afrique ainsi que des oulémas du Maroc.