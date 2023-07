Maroc: Appel à s'inspirer du modèle marocain de réglementation de l'émission des Fatwas (Imam somalien)

Marrakech — Le président de la section somalienne de la Fondation Mohammed VI pour les Oulémas Africains, Abdelkader Cheikh Ali Ibrahim Baghdadi a appelé, dimanche à Marrakech, à s'inspirer du modèle marocain singulier en matière de réglementation de l'émission des fatwas.

Dans une déclaration à la MAP en marge du colloque international sur "Les règles des fatwas dans le contexte africain", M. Baghdadi a souligné que la singularité du modèle marocain découle de l'organisation du champ religieux au Maroc et plus particulièrement de l'institutionnalisation de l'émission des fatwas qui est une compétence exclusive du Conseil Supérieur des Oulémas.

M. Baghdadi a insisté sur le fait que le modèle marocain conserve une approche authentique de la Fatwa, notant que tout en étant fermement attaché à son authenticité ancestrale, le Maroc est aussi résolument progressiste et en phase avec les enjeux contemporains.

Selon lui, la singularité du modèle marocain émane de l'attachement indéfectible du Royaume, sous la conduire de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, aux valeurs de la modération et du juste milieu.

Par ailleurs, M. Baghdadi a appelé à une large diffusion des conclusions et recommandations de ce colloque, afin qu'elles soient une référence et source d'inspiration en matière d'organisation du champ d'émission des fatwas, en particulier sur le continent africain.

Organisé du 8 au 10 juillet, ce colloque connaît la participation de plus de 350 oulémas, hommes et femmes, issus de 72 pays d'Afrique, d'Asie, d'Europe et d'Amérique du Sud, représentant les institutions chargées de la Fatwa et les Conseils islamiques supérieurs dans ces pays, des présidents et membres des sections de la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains dans le continent et et un parterre d'ouléma et d'alimates du Maroc.