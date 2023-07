Cote d'Ivoire: Lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres-des professionnels de médias formés par la Comnat-ALPC

La Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petits calibres ( ComNat-ALPC) a initié un atelier de sensibilisation des professionnels des médias sur la problématique des ALPC, le terrorisme et les nouvelles menaces, le jeudi 06 juillet à Grand-Bassam.

Cet atelier portant sur le thème « la problématique des ALPC, le terrorisme et les nouvelles menaces » vise également à sensibiliser les professionnels des médias sur les dangers de la prolifération et l'utilisation des armes légères et de petits calibres (ALPC), en leur faisant connaître les missions, mandats et résultats de la ComNat-ALPC. Selon le secrétaire exécutif adjoint de la ComNat, Kouamé Patrice, la prolifération des armes légères est source de création des conflits et de troubles dont les conséquences fragilisent la société. Pour cela, il a indiqué qu'il est donc essentiel d'impliquer tout le monde surtout les professionnels des médias dans la lutte en renforçant leurs capacités sur les causes, les conséquences de la prolifération des armes légères et les meilleures pratiques de lutte à travers un cadre de collaboration , d'échanges pour endiguer ces menaces. « La lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre nécessite une action concertée et coordonnée. Nous devons travailler main dans la main pour promouvoir une culture de paix et de sécurité dans nos sociétés » , a-t-il soutenu.

Message aux personnes détenant des armes

Le Contrôleur Général de Police Djokouehi Djibré Léon Apauls Vahnan, président de la ComNat-ALPC, a invité les personnes détentrices des armes légères et de petits calibres à les déposer. « L'arme ne guérit aucune maladie. Ça ne résout pas de problème. Et ceux qui pensent qu'ils sont en sécurité, en détenant les armes, ils se trompent. Ça ne sert à rien de la détenir. Quand l'arme est détenue de façon illégale, cela est passible de poursuites judiciaires. Le mieux à faire c'est de la déposer» , a-t-il déclaré puis, il a confié qu'il y a des mesures incitatives pour le dépôt des armes. Selon les dernières enquêtes de 2021, 25 500 armes ont été collectées et détruites jusqu'à ce jour et la quasi-totalité des armes légères ont été marquées en Côte d'Ivoire.

Notons que la célébration de la journée internationale de la destruction des armes légères se tiendra le lundi 10 juillet 2023 à l'École de Police d'Abidjan.