Congo-Kinshasa: Plateau de Bateke - Au moins 90 civils tués dans les incursions des Mobondo, depuis juin dernier

Au moins 90 civils ont été tuées, depuis juin dernier, à la suite des incursions des miliciens Mobondo au plateau de Bateke, commune de Maluku (Kinshasa).

Ces statistiques ont été fournies, samedi 8 juillet, par la Commission Justice et Paix de l'archidiocèse de Kinshasa, au cours d'une conférence de presse.

Ces miliciens ont également incendié 218 villages, occasionnant la fermeture d'environ 96 écoles de la seule division de l'EPST Maluku 2.

Selon Samuel Ntumba, secrétaire exécutif de la Commission Justice et Paix, les Mobondo ont causé une situation sécuritaire et humanitaire préoccupante dans les 6 groupements du plateau de Bateke.

Au cours du mois de juin, les assaillants Mobondo ont mené 18 attaques, affirme-t-il.

De nombreux villages ont été vidés à la suite des incendies des assaillants Mobondo.

Samuel Ntumba regrette que la police et l'armée n'anticipent pas pour neutraliser les bastions des Mobondo pourtant bien identifiés.

Il a également fait savoir que les dispositions ne sont pas prises pour sécuriser les quelques villages habités principalement par les Teke, laissés à la merci des Mobondo.

Pour arrêter cette escalade de violence et rétablir la paix dans le plateau de Bateke, la Commission Justice et Paix recommande au gouvernement d'anticiper les attaques des assaillants Mobondo au lieu d'agir après coup, tels des sapeurs-pompiers et de ratisser leurs bastions en vue d'asseoir l'autorité de l'Etat.

La CJP a en outre invité l'Etat à faciliter la reprise des activités économiques tout en sécurisant les chefs coutumiers ainsi que les fermiers.

Le gouvernement est appelé à implanter ou à renforcer les postes avances de police et des FARDC, bien équipés en effectif et équipement dans tous les villages de ce coin de la capitale et faciliter l'accès des humanitaires auprès des nécessiteux.

La Commission Justice et paix a demandé aux agences de l'ONU et ONG internationales, de venir en aide aux structures et familles d'accueil ainsi qu'aux communautés vulnérables vivant encore au plateau de Bateke.