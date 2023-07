Burkina Faso: Institut supérieur d'études de protection civile - 24 Officiers Sapeurs-Pompiers en fin de stage

L'Institut supérieur d'études de protection civile (ISEPC) a organisé la cérémonie officielle de fin de stage de la 11e promotion de la Formation initiale des Officiers (FIO) Sapeurs-Pompiers, le vendredi 7 juillet 2023, dans l'enceinte de l'Institut, à Ouagadougou. Ils étaient 24 officiers Sapeurs-Pompiers à recevoir leurs diplômes.

Débutée ,le 6 février 2023, la Formation initiale des Officiers (FIO) Sapeurs-Pompiers au titre de la 11e promotion a pris fin en juillet 2023 avec à la clé, 24 stagiaires dont deux femmes, issus de 13 nationalités (Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Congo Brazzaville, Côte d'Ivoire, Djibouti, Gabon, Guinée Conakry, Madagascar, Niger, Sénégal, Tchad et Togo).

La cérémonie officielle de fin de stage organisée par l'Institut supérieur d'études de protection civile (ISEPC) a été présidée par le ministre d'Etat, ministre de la Défense et des Anciens combattants, colonel-major Kassoum Coulibaly. Elle a enregistré la présence des ministres délégués en charge de la sécurité, le commissaire de police Mahamadou Sana , de la coopération régionale, Karamoko Jean Marie Traoré et de la hiérarchie militaire. Pour le Directeur général (DG) de l'ISEPC, le lieutenant-colonel Boubakar Kéita, cette cérémonie est le résultat, entre autres, de sacrifices consentis et de la coopération « fructueuse » avec les partenaires de l'Institut.

Il a salué l'apport de « substances grises » en la personne du directeur-adjoint des études, le Français Frédéric Chiessal, à la formation, tout en se réjouissant des investissements réalisés à l'ISEPC. Le directeur des cours, le lieutenant Nesth Haykeur Barrault, a précisé que les nouveaux promus ont bénéficié d'un apprentissage adapté aux risques courants et communs aux pays de l'Afrique sub-saharienne. Ce, a-t-il détaillé, à travers le module « Chef d'Agrès au Premier Secours », le Certificat de chef de Garde d'incendie, le module « Risques chimiques », le Certificat de prévention. Par ces enseignements, a indiqué le lieutenant Barrault, ils ont maîtrisé les textes et règlements en vigueur dans le domaine sapeur-pompier, disposé de connaissances techniques, théoriques et pratiques en secourisme, en lutte contre l'incendie et en interventions liées aux matières dangereuses biologiques ou chimiques.

Un taux de réussite de 100%

« Les stagiaires ont réalisé un taux de réussite de 100% aux modules Chef d'Agrès et Chef de Garde », a-t-il rappelé. Le lieutenant gabonais Nesth Haykeur Barrault a été reconnaissant à l'équipe pédagogique pour son abnégation, sa pédagogie et son expérience, au commandement de la Brigade nationale des Sapeurs-Pompiers (BNSP), à la Direction générale de l'ISEPC et à la Coopération française. Il a, par ailleurs, remercié le commandement du corps des Sapeurs-Pompiers du Gabon. Quant au délégué des stagiaires et major de la promotion, le Sénégalais Adji Samba, avec une moyenne de 16,24/20, il a renchéri que lui et ses promotionnaires ont été bien initiés à la Prévention contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (PRV1) et la Gestion des risques chimiques de niveau 1 (RCH1). Ils ont également obtenu, à ses dires, un stage pratique à l'Ecole nationale des Sapeurs-Pompiers (ENASAP) de Bobo-Dioulasso.

Adji Samba a traduit la satisfaction de la cuvée à l'endroit de l'équipe pédagogique et souhaité un retour de la paix au Burkina Faso. Séance tenante, un hommage a été rendu au tout premier Officier général dans l'histoire de la BNSP, le général de Brigade, Silas Kéita, en lui dédiant une place d'armes baptisée « Place d'armes général de Brigade Silas -Kéita ». Selon le lieutenant malgache Rabezandry Henintsoa Arinavalona, même en tant que femme, l'on peut bien exercer le métier de Sapeur-Pompier. Elle a loué les enseignements reçus sans discrimination. La direction générale de l'ISEPC a aussi honoré la mémoire du sous-lieutenant Célestin Tapsoba qui a perdu la vie en 2014 au cours de la formation en baptisant en son nom, une salle de sport au sein de l'Institut. L'ISEPC, créé en 2013, compte au total 20 stages réalisés au profit de 542 stagiaires dont 232 femmes soit 42,80% des acteurs formés.