Ile Maurice: Bande sonore incendiaire - Bataille (verbale) du Champ-de-Mars ! «To pe pran twa pou enn mari twa...»

Elle fait le buzz dans le giron hippique. Une bande sonore - sur laquelle une voix attribuée à l'entraîneur Vincent Allet se déchaîne copieusement contre une autre personne, présumément Khulwant Ubheeram, CEO de People's Turf (PTP) - fait grand bruit. Raison du courroux de l'entraîneur : la facturation imminente des training fees que PTP réclame aux écuries en compétition.

«Ou ki CEO, mwa mo entréner. Dorénavant lager-la pour ant nou.» Le ton est donné dès les premières secondes de l'enregistrement qui a fuité sur les réseaux sociaux. Si elle se voulait à charge pour l'entraîneur, celle-ci, si c'est bien lui l'auteur desdits propos, n'a fait qu'attirer à ce professionnel un soutien grandissant sur la Toile. «Ou ek ou Lee Shim ek ou Taposeea...ou napa pé koné ar ki ou pé gagn zafer. Zot désidé kan zot anvi. Zot fer séki zot anvi.»

Pour l'auteur des propos, il est inconcevable que PTP impose un training fee - on parle d'une somme de Rs 1 000 par cheval pour financer l'entretien de la piste - responsabilité qui incombe à PTP. Jean-Michel Lee Shim, homme d'affaires incontournable du giron, et très présent au sein de PTP, se prend même une volée de bois vert sur l'enregistrement. «Taler mo kas to l** vié g***. To pé pran twa pou enn mari twa... To ena g***, to desann to vinn zwenn mwa. Mo kas to l*** devan to bann bouncers...»

L'enregistrement se termine d'ailleurs sur une sévère mise en garde contre l'homme fort de PTP. «Mo ena so dossier. Dir li rod lamerdman ar mwa li a koné ki mwa... Dir to patron li pé gagn zafer ek Vincent Allet, li pa pé gagn zafer ar enn gopia.» Vincent Allet et Khulwant Ubheeram, les deux présumés protagonistes de cette bande sonore, sont restés injoignables pour un commentaire.

S'il est vrai que le Mauritius Turf Club (MTC)-MTC Sports and Leisure Ltd réclamait des track maintenance fees aux écuries par le passé, déduits dans la majorité des cas de leur stakes money, la nouvelle démarche de PTP est considérée comme maladroite, voire irréfléchie, surtout après l'annonce d'une nouvelle réduction du stakes money en début de semaine.

Cette histoire risque en tout cas de faire couler beaucoup d'encre. Affaire à suivre.