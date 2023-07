Ile Maurice: Séisme - Les Rodriguais n'ont pas tremblé de peur

Rodrigues a enregistré jeudi un tremblement de terre de magnitude 5,2. Ce n'est ni la première, ni la dernière fois que Rodrigues vibrera, car depuis 2018, l'île a enregistré au moins sept secousses sismiques, toutes de faible magnitude. Selon la station météo, aucun dégât n'a été observé et aucune alerte au tsunami déclenchée. Des habitants décrivent des vibrations, d'autres disent n'avoir «rien ressenti».

Un séisme à 226 km à l'estnord-est de Rodrigues a été enregistré jeudi par la station de Vacoas. Ce n'est pas le premier car depuis 2018, l'île en connaît presque chaque année. À cause de sa faible intensité - force 5,2 sur l'échelle de Richter (appareil servant à mesurer la magnitude d'un séisme) qui en compte neuf, une fois de plus, il n'a pas été pris en compte par plusieurs. Les îles des Mascareignes - Réunion, Rodrigues et Maurice - se trouvent sur la plaque tectonique somalienne, qui ne cesse de se déplacer provoquant de petites secousses. Maurice et Rodrigues sont «géologiquement éloignées» des zones tectoniques situées dans d'autres régions, telles que les Philippines, l'Arabie et l'Amérique, où les tremblements de terre sont réputés pour être très violents.

«Comme un camion qui passe»

Sydney, un chauffeur de taxi, dit avoir ressenti une secousse pour quelques secondes sans se rendre compte. «Ça s'est passé tout d'un coup, comme un camion qui passe et ce n'est qu'après que nous avons appris à la radio que c'était un tremblement de terre. Pas de quoi réveiller les habitants en panique.» Cet habitant de Baladirou dit être conscient que ce n'est pas la première fois mais il reste serein.

«Il n'y a pas lieu de paniquer. Je ne pense pas que nous soyons en danger.» Sydney, qui travaille principalement avec les hôtels de l'île, explique qu'il n'y a pas beaucoup de visiteurs dans l'île et que les activités touristiques ne reprennent que mi-juillet. «Là c'est un peu la période morte mais vers le 15 juillet, nous aurons beaucoup de visiteurs. Presque tous les hôtels sont déjà réservés au complet. Peut-être qu'avec plus de touristes dans le pays, cela aurait eu un autre impact», affirme-t-il.

«Maurice en parle plus que nous»

D'autres, au contraire, n'ont rien entendu, ni même senti la moindre vibration. Deenesh Goundory, le directeur de l'Éducation à Rodrigues, dit n'avoir rien ressenti. «Je n'étais pas au courant qu'il y avait eu un tremblement de terre ; d'ailleurs, personne dans mon entourage ne l'a ressenti. On en parle plus à Maurice qu'à Rodrigues.» Du côté des maisons d'hôte et hôtels, ils n'ont aussi rien remarqué d'anormal.

«On n'était même pas au courant parce qu'on n'a rien ressenti. Ce n'est pas la première fois que cela arrive mais tant mieux qu'on ne ressente pas l'impact parce qu'à voir ce qui se passe dans des pays frappés par des séismes de grande magnitude, cela fait peur», dit un gérant d'une maison d'hôte. Cet habitant de Rivière-Bananes estime toutefois qu'il serait mieux qu'on puisse prévenir ce genre d'évènement : «Pour les cyclones, la météo nous tient au courant. Il faut que l'île s'équipe d'appareils pour anticiper ces tremblements.»

Le système d'alerte au tsunami de la météo

La station météo de Vacoas est aussi le Centre national d'alerte au tsunami de Maurice. Le système est en trois niveaux : surveillance, avertissement et résiliation.

Surveillance

Ce bulletin implique qu'un fort tremblement de terre, généralement d'une magnitude supérieure ou égale à 7,0 sur l'échelle de Richter, s'est produit dans une région adjacente à l'océan Indien et la probabilité qu'un tsunami soit généré est évoquée. Le bulletin est destiné à fournir une alerte préalable aux zones qui pourraient être touchées par des vagues de tsunami destructrices. À ce stade, il sera déconseillé au public, aux plaisanciers et aux pêcheurs de s'aventurer en mer ou sur la plage ; les bateaux devront être amarrés à terre et les navires sortir du lagon.

Avertissement

Ce bulletin confirme qu'un tsunami destructeur affectera Maurice / Rodrigues dans les cinq à sept prochaines heures. Dans le cas où le point d'incident est plus proche de Maurice / Rodrigues, le délai sera d'autant plus court. Un plan d'évacuation des zones côtières vulnérables sera mis en oeuvre.

Résiliation

Ce bulletin sera publié après que les informations de la police, du poste des pêches, des responsables de l'environnement, les observations des marégraphes à Port-Louis et Port- Mathurin et l'observation générale de l'état de la mer confirment que des vagues de tsunami importantes ne sont plus notées.