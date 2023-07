Algérie: Economie verte - 15 startups participeront à un programme d'accélération lancé par Algeria Venture

ALGER — L'accélérateur public des startups Algeria Venture, a lancé dimanche à Alger, un programme d'accélération qui bénéficiera à 15 startups activant dans l'économie verte, et ce, en partenariat avec l'Organisation internationale du travail (OIT)-Bureau d'Alger.

La cérémonie du lancement officiel s'est tenue au siège d'Algeria Venture, en présence du ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Yacine El Mahdi Oualid, ainsi que de la directrice du bureau de l'OIT dans la région Afrique du Nord, Rania Bikhazi, et du directeur général d'A-Venture, Sid Ali Zerrouki.

Ce programme durera huit semaines (juillet-août) et concernera 15 startups représentants 13 wilayas du pays et opérant dans différents secteurs clés de l'économie verte, tels que les énergies renouvelables, l'agriculture durable, l'efficacité énergétique, le recyclage, la gestion des déchets, et d'autres domaines innovants et créateurs d'emplois, selon les données présentées lors de la cérémonie.

Les critères de sélection établis par l'accélérateur dans le choix des startups qui participeront à ce programme sont "l'innovation du service ou du produit, le potentiel de croissance et de scalabilité du projet, son impact environnemental, la traction engagée par le projet, ainsi que le potentiel de partenariat et de collaboration qu'il peut susciter", a-t-on expliqué.

A l'issue de ce programme qui sera ponctué par des formations spécifiques dispensés par des experts locaux et internationaux, des rencontres avec d'autres entrepreneurs opérant dans l'économie verte, et des événements de réseautage, les participants présenteront leurs projets (pitch) le 15 septembre prochain.

"Ce programme d'accélération des startups opérant dans l'économie verte et du développement durable, permettra à ces entreprises de pénétrer les marchés nationaux et internationaux et d'améliorer leurs compétences dans le domaine de la gestion et de l'entrepreneuriat", a indiqué M. Oualid lors d'un point de presse organisé en marge de la cérémonie de lancement de ce programme.

Ce programme vient dans le cadre "des efforts de l'Algérie visant à atteindre les Objectifs de développement durables (ODD) et de créer une nouvelle catégorie de jeunes entrepreneurs universitaires intéressés par les ODD et l'innovation", a-t-il précisé rappelant que "l'Algérie est numéro 1 en Afrique en terme d'ODD".

De son coté, Mme Bikhazi a déclaré que "l'Algérie est l'un des pays précurseurs dans le domaine de l'entrepreneuriat vert", saluant au passage "les grands efforts fournis par l'Algérie pour le développement du secteur des PME, notamment les entreprises vertes, et la création d'emplois verts pour les hommes et les femmes".

Elle a fait part des résultats d'un rapport réalisé par l'OIT en 2018 et qui prévoit la création de près de 24 millions d'emplois verts à l'horizon 2030, grâce à la multiplication des entreprises activant les domaines du développement durable dans le monde.

Pour sa part, M. Zerrouki a mis l'accent sur le fait que ce programme soit "le premier du genre dédié aux entreprises vertes et opérant dans le développement durable", ce qui permettra, selon lui, de "développer les entreprises dans des secteurs sensibles dans le but de créer de la richesse et de l'emploi et soutenir l'économie nationale".

Parmi les startups qui participent à ce programme figure "IRWISE" spécialisée dans l'irrigation intelligente, "BASSEER" activant dans la détection des feux de forêts et leur surveillance grâce à l'intelligence artificielle et "Gardens of Babylon" opérant dans l'hydroponie (culture de végétaux hors-sol et dans l'eau) et l'aquaponie (culture de poissons et de plantes dans le même environnement).