Angola: Lancement de la plate-forme 'Dikota E6.0 à Cazenga

Luanda — La plateforme dénommée « Dikota E6.0 », destinée aux sessions de formation sur « la santé et le bien-être des personnes âgées », a été lancée samedi à Cazenga (Luanda), à l'initiative de la Fondation Ngana Zenga.

L'objectif de la plateforme E-6.0, via Machimbombo Dikota, est de "passer de communauté à communauté" en partageant connaissances et conseils, afin de favoriser le bien-être des citoyens nationaux de plus de 60 ans, en mettant l'accent sur la relation intergénérationnelle, cultivant la solidarité entre les générations dans un contexte d'apprentissage mutuel.

Lors du lancement de la plateforme, deux formations ont eu lieu, d'une durée de 1h30 chacune, regroupant 24 stagiaires ayant reçu des attestations de participation.

S'adressant à la presse, le directeur exécutif de la Fondation Ngana Zenga pour le développement communautaire (FDC), Camilo Ceifas, a déclaré qu'il s'agissait de l'une des initiatives de la Première Dame de la République, Ana Dias Lourenço.

Il a souligné que la Fondation Ngana Zenza, créée en 2020, vise à promouvoir un développement communautaire durable, solidaire, intégré et inclusif, ainsi que la la citoyenneté et des valeurs morales et sociales fondamentales, au sein des communautés rurales et des groupes les plus vulnérables de la société.

Selon lui, la Plateforme "O Machimbombo Dikota" sert à apporter aux Dikotas un espace pour informer, les former sur la santé et le bien-être des personnes âgées, ainsi qu'interagir avec les jeunes dans l'échange de connaissances sur la différence d'âge.

Camilo Ceitas a fait savoir que lors de sa première apparition, dans le monument historique de Cazenga, ils ont parlé du bien-être des Dikotas, de la bonne nourriture, de la façon de dormir, entre autres.

Il a ajouté que Machimbombo sera présent dans toutes les municipalités de la province de Luanda, car c'est un espace d'interaction, où les jeunes rencontreront également les plus âgés pour transmettre des informations entre les générations.

Le responsable a ajouté que, bien que les rendez-vous médicaux ne fassent pas partie de la plate-forme, Machimbombo transmettra des informations sur la manière de traiter les maladies à cet âge.

Selon Camilo Ceitas, cela ne veut pas dire que c'est réservé aux Dikotas, mais les jeunes peuvent aussi se présenter pour interagir, avec des informations sur les nouvelles technologies, comment les utiliser et les dangers qu'elles présentent pour les Dikotas.

Au premier jour du lancement de la Plateforme, au moins 50 Dikotas étaient enregistrés, un nombre qui pourrait augmenter.