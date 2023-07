Afrique: Portugal - Une écrivaine angolaise remporte le prix littéraire Guerra Junqueiro

Lisbonne) — L'écrivaine angolaise Ana Paula Tavares a remporté le Prix littéraire Guerra Junqueiro, catégorie lusophonie Angola 2022.

L'attribution du Prix a eu lieu dans la patrie de l'icône de la littérature portugaise Guerra Junqueiro, Freixo de Espada, à Cinta, Portugal, dans le cadre des commémorations de l'évocation du centenaire de sa mort.

L'acte s'est déroulé dans le salon noble de la mairie de Freixo et a été présidé par le maire, Nuno Ferreira, en présence de la secrétaire d'État du Développement régional du Portugal, Isabel Ferreira, de la ministre de la Culture, Tourisme et production artisanale de Guinée équatoriale, Prudêncio Dotey Sobole, des ambassadeurs de Guinée-Bissau, de Guinée équatoriale, des représentants diplomatiques du Mozambique, du Timor-Oriental et de l'Angola.

Le prix Guerra Junqueiro a été remporté en 2020, par l'écrivain Lopito Feijó et en 2021, par l'écrivain João Tala.

La commissaire du prix littéraire Guerra Junqueiro, Avelina Ferraz, a souligné que le prix visait à promouvoir la langue commune et à servir de véhicule d'instruction pour la citoyenneté et la culture des pays d'expression portugaise.

Née à Huila, au sud de l'Angola, la poète et historienne Ana Paula Tavares a de la poésie dispersée dans les journaux et magazines en Angola, au Brésil, au Portugal, en Allemagne, en Suède et au Canada. En 1999, elle a publié plusieurs études sur l'histoire de l'Angola dans la Revue "Fontes & Estudos" de Luanda.

Lancement

· 1985 - Ritos de Passagem (Luanda, Union des écrivains angolais)

· 2000 - O Lago da Lua (Lisbonne, Ed. Chemin)

· 2001 - Dizes-me Coisas Amargas Como os Frutos (Lisbonne, Ed. Chemin)

· 2003 - Ex-Votos (Lisbonne, Ed. Caminho).

Œuvre en prose

· 1998 - O Sangue da Buganvília (Praia, Centre Culturel Portugais)