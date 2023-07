Gabon: Julien Nkoghe Bekale représente le Gabon aux assises de l'(UCESA) à Dakar

Les questions climatiques sont souvent au cœur des préoccupations des dirigeants gabonais. En prenant part aux assises de l'Union des conseils économiques et sociaux d'Afrique (UCESA) à Dakar, Julien Nkoghe Bekale, Président du Conseil Economique, Social et Environnemental réaffirme la position du Gabon sur les questions climatiques.

La réunion du bureau exécutif de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique (UCESA) a belle et bien eu lieu à Dakar, capitale du Sénégal. Plusieurs acteurs africains ont répondu présent à ce rendez-vous. Présidés par Ahmed Réda Chami, Président du Conseil Economique, Social et Environnemental du Royaume du Maroc et Président en exercice de l'UCESA, les travaux ont porté leurs fruits attendus.

Réviser les modalités de financement, et discuter de la feuille de route de l'institution portant sur l'action climatique en Afrique étaient entre autres, objectifs attendus. Présent à ces assises, Julien Nkoghe Bekale, président du Conseil Économique, Social et Environnemental ,( CESE) a au nom de la République gabonaise, partagé la vision et les acquis de l'institution qu'il dirige, confirmant ainsi, le leadership du Gabon sur les questions climatiques en Afrique et dans le monde. Le leadership, impulsé par le Président de la République, Ali Bongo Ondimba.

Il faut noter que le plaidoyer du Gabon, représenté par le président du CESE avait écho :« Nous devons être des avocats auprès des organisations internationales sur la protection de la nature, du changement climatique pour que les financements annoncés soient réels et profitables à nos populations », a-t-il indiqué lors de son intervention.

L'ancien Premier ministre gabonais, Julien Nkoghe Bekale invite les uns et les autres à réfléchir à la manière d'être en adéquation avec les enjeux d'un monde en pleine mutation