Afrique: Partenariat avec les collectivités territoriales - Un accord d'un montant de 890 milliards paraphé

Le Conseil mondial des investissements et des affaires de l'Afrique (CMIA) a signé avec l'Association des maires du Sénégal (AMS) et l'Union des associations des élus locaux (UAEL) un accord de partenariat pour le financement de huit projets pour un montant cumulé de 890 milliards de francs CFA.

L'accord a été signé au deuxième jour du forum Invest in Sénégal, qui s'est ouvert jeudi dernier, à Dakar. « Dans le cadre de ce forum, nous avons rencontré les collectivités territoriales pour pouvoir entreprendre un certain nombre de projets qui ont déjà fait l'objet d'instruction et de maturation. [Et] nous avons signé [un accord] pour huit projets pour un coût global de 890 milliards CFA », a expliqué Idrissa Doucouré, président du Conseil mondial des investissements des affaires pour l'Afrique.

M. Doucouré souligne que l'accompagnement va essentiellement aller dans le sens de l'investissement. Il a indiqué que l'objectif de ces investissements est d'apporter des réponses aux problèmes locaux des collectivités territoriales.

»Nous en avons aussi profité pour lancer un fonds pour le développement durable des territoires au niveau du Sénégal d'une valeur de 3 mille milliards [francs CFA]. Il souligne que l'ensemble des collectivités locales, territoriales, les acteurs privées,les entreprises et autres peuvent solliciter ces fonds pour répondre aux objectifs de développement durable », a-t-il-ajouté.

Le Conseil mondial des investissements et des affaires de l'Afrique est une organisation internationale dont le siège se trouve à Londres. Il promeut le commerce et l'investissement en Afrique. Sa mission est de rassembler les partenaires des secteurs public et privé pour favoriser le développement durable et la croissance économique en Afrique.