Algérie: Théâtre méditerranéen - Taha, monodrame sur le parcours du poète palestinien Taha Mohammed Ali

ORAN — Le théâtre régional "Abdelkader Alloula" d'Oran a abrité, samedi, la représentation du monodrame Taha, qui raconte l'histoire du poète palestinien, défunt Taha Mohammed Ali, et la souffrance du peuple palestinien, et ce, dans le cadre de la 2e journée de la seconde édition des Journées du théâtre méditerranéen.

Ce monodrame a été interprété par l'acteur français Sylvain Machak, en français, et écrit par Ameur Halihel, dans lequel il traite du parcours du poète et écrivain palestinien, le défunt Taha Mohammed Ali (1931-2011), sachant que l'auteur de ce texte a déjà réalisé sa version en arabe et en anglais.

Sur scène et sans décor presque, le monodrame raconte le parcours de ce poète, les difficultés rencontrées dans sa vie, les souffrances vécues du fait du déplacement forcé, depuis 1948, et la tragédie humaine qui s'est abattue sur le peuple palestinien suite à la répression qu'il a subit de la part de l'entité sioniste, qui a expulsé les Palestiniens de leur terre.

Ce monodrame est considéré comme un hommage à cette figure littéraire, qui a souffert de l'exil, et à la Palestine, a souligné l'artiste Sylvian Machak, dans une déclaration à l'APS, en marge des activités de la deuxième édition des Journées du Théâtre Méditerranéen.

Le même interlocuteur a ajouté: "Ce texte est merveilleux et j'ai tenu à présenter la version en français pour préserver son sens, malgré la différence entre moi et l'acteur Amer Helhel, notamment du côté physique, de la voix et de l'expérience".

Sylvain Machak a déjà présenté cette production théâtrale dans les wilayas de Tlemcen, Alger et Annaba, en décembre dernier, qui a été appréciée par le public.

En plus de cette représentation, dans le cadre de la 2ème édition des Journées du théâtre méditerranéen, il y a lieu de citer les pièces "El Azeb", produite par le théâtre régional "Abdelkader Alloula" à Oran, présentée vendredi, "Hadith Tarakin" de Saber El-Hami de Tunisie et "le dernier été" de Chiara Caligri d'Italie.

L'organisation de cette manifestation culturelle, qui se poursuit jusqu'au 12 juillet et coïncide avec la 15e édition des Jeux sportifs arabes organisés par l'Algérie, dont une partie des compétitions est accueillie par la capitale de l'Ouest du pays, est supervisée par le théâtre régional "Abdelkader Alloula" d'Oran et sous l'égide du Ministère de la Culture et des Arts.