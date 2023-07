Algérie: Chanegriha en visite samedi à l'Académie militaire de Cherchell

Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), a effectué samedi, une visite à l'Académie militaire de Cherchell "Houari-Boumediene", à la veille de la cérémonie annuelle de sortie des promotions qu'abritera l'Académie, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

"Après la cérémonie d'accueil, Monsieur le Général d'Armée, Chef d'Etat-Major de l'ANP, et en présence du Commandant des Forces terrestres, du Commandant de la 1ère Région militaire et du Commandant de l'Académie militaire de Cherchell, a présidé une réunion d'orientation avec les cadres, les enseignants et les élèves de l'Académie, où il a prononcé une allocution d'orientation, pour la circonstance, à travers laquelle il a souligné que l'Académie constitue un miroir qui réfléchit les grandes étapes franchies par l'ANP dans le domaine du renforcement de ses capacités militaires", précise le communiqué.

"Je suis heureux de me retrouver aujourd'hui à l'Académie militaire de Cherchell +le défunt Président Houari Boumediene+, à la veille de la cérémonie de sortie des promotions au titre de l'année scolaire 2022-2023. Je considère, sans exagération aucune, que ce prestigieux établissement de formation constitue un miroir qui réfléchit les grandes étapes franchies par l'ANP dans le domaine de renforcement de ses capacités militaires", a affirmé le Général d'Armée, relevant qu'"au-delà de son renom et de sa symbolique, cette Académie est également le creuset où se fondent toutes les armes et les forces et s'unifient les concepts militaires de base pour nos futures élites militaires".

"Dans ce cadre, le Haut Commandement de l'ANP continue, conformément aux orientations et instructions de Monsieur le Président de la République, Chef Suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, à déployer tous les efforts nécessaires, afin de conférer davantage d'efficacité et de professionnalisme, non seulement à notre appareil de formation, mais aussi à l'ensemble des composantes de nos forces armées, l'objectif étant d'atteindre une disponibilité optimale, digne d'une armée professionnelle et imposante, qui a pour devise la défense du peuple et de la patrie, et pour légitime ambition d'occuper les premiers rangs en termes de supériorité régionale", a ajouté le Général d'Armée.

A l'issue, et en marge de cette visite, le Général d'Armée a "inauguré quelques infrastructures offrant de nombreux services qui contribueront certainement à réunir toutes les conditions adéquates aux élèves de l'Académie", conclut le communiqué.