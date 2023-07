Maroc: Jamal Eddine Sebbani élu secrétaire général de la Fédération mondiale des travailleurs scientifiques

Jamal Eddine Sebbani, membre du Bureau politique de l'USFP, professeur universitaire et secrétaire général de SNE-Sup, a été élu à l'unanimité secrétaire général de la Fédération mondiale des travailleurs scientifiques (FMTS) lors de la réunion du conseil administratif de cette organisation qui s'est tenue récemment à Evora au Portugal.

Il y a lieu de rappeler que Jamal Eddine Sebbani a été élu membre au bureau exécutif de la FMTS lors des travaux de son assemblée générale qui ont été abrités par SNE-Sup à Marrakech du 9 à 12 mai dernier.

Cette assemblée a été couronnée d'un franc succès, tant en termes d'organisation que d'exposés scientifiques importants qui y ayant été présentés ou d'ateliers animés par un groupe d'experts scientifiques internationaux de différentes nationalités.

Les travaux de l'assemblée générale ont été sanctionnés par des résultats et des recommandations scientifiques importants, dont notamment la Déclaration de Marrakech sur les armes, et qui seront adressés aux instances internationales telles que l'UNESCO et l'ONU.

Pour rappel, la FMTS est une organisation internationale non gouvernementale partenaire officielle de l'UNESCO. Elle a été fondée en 1946, à l'initiative de personnalités scientifiques de très haut niveau et d'un syndicat britannique, la British Association of Scientific Workers. Le déploiement de la FMTS est avant tout un appel à toute la communauté scientifique à s'impliquer dans la mise de la science et de la technologie au service de la paix et du bien-être de l'humanité.