Tunisie: Baromètre 2023 des entreprises - «Un vent d'optimisme souffle sur l'univers des entrepreneurs»

Dans le cadre de cette 9e édition, l'enquête du baromètre a interrogé des dirigeants et des hauts cadres d'entreprise de différentes tailles et de divers secteurs. L'enquête s'est déroulée sur une partie de l'année s'étalant entre mars et juin 2023.

« Ernst & Young » (EY), vient de publier la 9e édition de son baromètre des entreprises. Ce rapport annuel est devenu une référence incontournable pour les observateurs de l'économie, car il permet de partager, mesurer et analyser la perception et l'attitude des chefs d'entreprise à l'égard du climat des affaires et de l'environnement politique, économique et social du pays.

Dans le cadre de cette édition, l'enquête du baromètre a interrogé des dirigeants et des hauts cadres d'entreprise de différentes tailles et de différents secteurs. L'analyse s'est articulée autour de trois axes. D'abord, une mesure de la perception de la conjoncture politique, économique et sociale ainsi que les attentes à propos de son évolution, ensuite une évaluation de la situation interne des entreprises (volume d'activité, « supply chain », trésorerie, ressources humaines, climat social...) au cours de l'année précédente et une appréciation des perspectives de leur évolution en 2023, et enfin, une attention particulière a été accordée à la transition écologique au sein des entreprises tunisiennes.

%

Par ailleurs, l'enquête du baromètre 2023 s'est déroulée sur une partie de l'année s'étalant entre mars et juin 2023.

Le baromètre EY 2023 a été réalisé durant une période mouvementée, marquée par l'impact de la crise économique, politique et sociale que traverse la Tunisie, en particulier depuis le 25 juillet. Toutefois, malgré ce contexte, les résultats ont mis en exergue un certain regain d'optimisme, certes léger, mais généralisé et qui semble annoncer les prémices d'une reprise.

Perception de la situation politique du pays

Pour l'année 2023, une perception d'amélioration de la situation politique du pays a été constatée. L'enquête nous révèle que les dirigeants d'entreprise, exprimant «une mauvaise évaluation de la situation politique», se sont nettement contractés de 82% en 2021 à 39% en 2023, soit une baisse de 43 points. Cependant, une vision négative persiste, évaluée à 88% cette année, en baisse par rapport aux 98% de l'année précédente.

L'évaluation négative est expliquée par la situation politique instable que traverse la Tunisie depuis le 25 juillet 2021. Cette période a été marquée par des événements, tels que la dissolution du Parlement et du Conseil supérieur de la magistrature, le limogeage du gouvernement, ainsi que le recours aux décrets-lois pour légiférer.

En 2022, d'autres événements survenus ont également contribué à cette instabilité, notamment le référendum du 25 juillet, suivi des élections législatives du 17 décembre qui ont été marquées par un taux élevé d'absentéisme et finalement le déclenchement d'une série d'emprisonnements de leaders politiques, créant un malaise politique en Tunisie.

Projections pour l'année 2023

Les prévisions optimistes enregistrent une hausse par rapport à l'édition précédente. 29% des chefs d'entreprise anticipent une amélioration, tandis qu'ils ne représentaient que 19% en 2021. Aussi, 53% des chefs d'entreprise prévoient une dégradation de la situation économique et sociale en 2023, en baisse par rapport aux 62% pour l'année 2021.

Situation interne des entreprises

Concernant l'évolution du chiffre d'affaires, 56% des chefs d'entreprise déclarent une amélioration ou forte amélioration de leur activité en 2022, comparée à 26% durant l'année 2021. En effet, la proportion des dirigeants d'entreprise exprimant une baisse de leur activité est passée de 45% en 2021 à 18% en 2022, soit une baisse considérable de 27 points. Ceci est expliqué par la contraction significative de la proportion des répondants signalant une forte baisse, passant de 15% en 2021 à 2% en 2022.Les tendances sectorielles nous révèlent que les entreprises opérant dans le secteur des services financiers sont celles qui déclarent le plus une amélioration de leurs chiffres d'affaires, à hauteur de 65% en 2022.

Evolution de la situation politique

La perception des chefs d'entreprise, en ce qui concerne la situation politique en Tunisie en 2023, montre un léger repli de l'optimisme relevé dans notre baromètre post-25 juillet 2021, mais un maintien à des niveaux supérieurs à ceux pré- 25 juillet 2021.

D'autre part, une différence notable est observée dans la proportion de répondants anticipant une forte dégradation. Elle s'élève à 37% dans l'échantillon post-25 juillet, tandis qu'elle est seulement de 19% dans l'échantillon de 2023. Cette diminution montre une tendance à la normalisation.

Evolution de la situation économique et sociale

La perception des chefs d'entreprise de l'évolution de la situation économique en Tunisie en 2023 reste relativement alignée avec leur perception après le 25 juillet 2021.

33% des chefs d'entreprise interrogés après le 25 juillet estiment que la situation économique du pays s'améliorera légèrement, tandis que cette proportion s'élève à 27% chez les répondants de cette année. Par ailleurs, on constate une différence dans la proportion de répondants anticipant une légère dégradation : elle est de 16% dans l'échantillon post-25 juillet, tandis qu'elle a augmenté de 8 points pour atteindre 24% dans l'échantillon de 2023.

La proportion de dirigeants d'entreprise prévoyant une stabilité économique a enregistré une légère baisse de 2 points, passant de 20% dans l'échantillon post-25 juillet 2021 à 18% dans l'échantillon de 2023.

Les éléments d'influence sur l'activité des entreprises en 2023

Parmi les facteurs influençant le plus l'activité des entreprises, l'évolution de la conjoncture économique et sociale qui occupe une place prépondérante, avec une augmentation de 4 points, passant de 27% en 2021 à 31% en 2023. On constate également une légère diminution de 3 points pour l'évolution de la situation politique, qui est passée de 23% en 2021 à 20% en 2023. Par ailleurs, l'évolution du cadre d'investissement, comprenant des éléments, tels que le code de l'investissement en Tunisie, la réforme fiscale et la loi sur les Partenariats Public-Privé, a connu une augmentation remarquable de 13 points, passant de 6% en 2020 à 19% en 2023.

Ces résultats indiquent une plus grande sensibilisation des chefs d'entreprise à l'importance de l'environnement économique et législatif dans lequel ils opèrent, ainsi que leur volonté de bénéficier de mesures favorables à l'investissement.

Focus : transition écologique

Le baromètre 2023 aborde la question de la transition écologique des entreprises tunisiennes. Celle-ci s'articule sur la perception des dirigeants quant aux objectifs à atteindre, aux facteurs qui influent sur la transition écologique, aux opportunités qui en découlent ainsi qu'aux principaux défis auxquels ils sont confrontés. Les résultats de l'étude révèlent une prise de conscience marquée par les chefs d'entreprise quant à l'importance de la transition écologique. À cet effet, deux objectifs principaux ont été identifiés comme prioritaires dans le cadre de cette enquête, à savoir la réduction de la consommation d'énergie (26%) et l'engagement en tant qu'entreprise citoyenne et responsable (20%).

Le baromètre EY 2023 met en exergue un certain regain de confiance et de dynamisme au sein des entreprises tunisiennes, témoignant une perspective optimiste pour leur développement. Malgré les difficultés actuelles, les chefs d'entreprise ont fait preuve d'une grande résilience. Cette combinaison d'optimisme et de prise de conscience des défis à relever ouvre la voie à des opportunités prometteuses pour le climat d'affaires en Tunisie.

« Un air d'optimisme souffle dans l'univers des entrepreneurs et chefs d'entreprise, c'est ce que révèle en substance le baromètre 2023. Les performances commerciales sont meilleures et les perspectives sont plutôt bonnes. De même, l'appréciation que font les chefs d'entreprise de la conjoncture et de son évolution s'est sensiblement améliorée, signe qu'on s'accommode mieux avec le milieu institutionnel tel qu'il est. Mais pas que. Le signe le plus positif reste l'intégration des enjeux majeurs de la compétitivité. Une part importante de nos entreprises semble être déjà engagée dans des plans de digitalisation de leurs activités et reconnaît aussi la transition écologique comme étant un impératif majeur dans un horizon court terme. Reste maintenant que cette prise de conscience soit traduite rapidement sur le terrain. C'est sur ces deux axes, technologie et économie durable, que se joue leur place dans le monde de demain », conclut Noureddine Hajji, managing partner « EY Tunisie ».