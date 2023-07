Tunisie: Boxe - Championnat national Junior - 150 boxeurs se disputent le titre à Médenine

Pour une fois, on décentralise le championnat pour donner plus de chance aux boxeurs dans les régions. Cela se passe à Médenine du 6 au 10 juillet avec en parallèle un stage international pour les arbitres.

Décentraliser le championnat national de boxe et l'organiser dans des régions autres que la capitale ne peut que participer au développement du noble art et donner la chance aux jeunes de ces régions de prouver leur qualité sportive. Ainsi, c'est à Médenine que la Fédération tunisienne de boxe a choisi cette année d'organiser le championnat national catégorie Junior du 6 au 10 juillet.

Une catégorie très en vue d'ailleurs puisqu'elle permet de détecter les futurs talents qu'il faut suivre et aiguiser. Zied Barbouch, le président de la fédération, nous le confirme d'ailleurs : «150 boxeurs issus de toutes les régions de la Tunisie participent à ce championnat. C'est une occasion pour nous de faire connaissance avec les meilleurs éléments et de les inviter à renforcer les rangs de l'équipe nationale».

Nous connaissons l'importance de cette occasion donnée aux boxeurs du Sud, qui, parfois évoluant dans des clubs modestes, ne peuvent pas se payer ne serait-ce que le déplacement à Tunis sans parler du gite. Sur le plan de l'organisation, le gouvernorat de Médenine a mis les petits plats dans les grands pour faire réussir cette manifestation. Un désir de bien faire ne serait-ce que pour prouver que la région est capable d'organiser des événements de niveau international et de prouver qu'il existe une vraie pépinière de boxeurs dans le Sud.

«La Fédération tunisienne de boxe remercie d'ailleurs les sportifs de Médenine, le gouverneur et les députés qui ont éliminé tous les obstacles devant nous en nous appuyant sur le plan logistique, ajoute le président de la FTB. Notons que l'un des députés de la région, Mohamed Dhaou, est un ancien de ce sport et qu'il préside actuellement la section de Sidi Makhlouf. Son soutien pour ce championnat était précieux ».

29 arbitres en stage

En concomitance avec ce championnat, la Fédération tunisienne de boxe a organisé un stage international pour les arbitres. Une occasion de plus pour que ces derniers développent leurs compétences et puissent acquérir du grade en passant d'arbitre national à arbitre international. 29 arbitres participent à ce stage, dont 13 tunisiens et 16 étrangers (France, Allemagne, Turquie, Palestine, Algérie, Libye, Irak, Iran et Koweït).

Deux experts désignés par l'«International boxing association » IBA assurent cette formation, à savoir Mohamed Brahem et Soltane Zoulane. Nous avons appris également que la fédération vient d'envoyer quatre arbitres tunisiens en Algérie pour passer un stage au bout duquel ils vont acquérir une deuxième étoile. Un grand travail sur la formation des arbitres tunisiens est en train de s'effecteur actuellement et sur lequel nous reviendrons avec plus amples détails.