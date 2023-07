Afrique: Championnats d'Afrique de sport-boules - Pamela Wong et Jadoo Vijayrasing racontent leur aventure tunisienne

Monter sur un podium à des championnats africains de sport-boules, n'est pas donné à tout le monde. Fin juin, à Tunis, Pamela Wong a remporté l'argent en Raffa Volo (une discipline voisine de la pétanque) alors que Jadoo Vijayrasing a obtenu le bronze en doublette lyonnaise avec Jean Michel Pourroy (son coéquipier de nationalité mauricienne qui réside en France). Fiers de ce qu'ils ont réalisé en Tunisie, Pamela Wong et Jadoo Vijayrasing nous partagent leur ressenti.

Jusqu'à présent, tout roule pour Pamela Wong. Vainqueur des championnats de pétanque en doublettes (avec Francesse Cangy Techeney) et celui en triplettes (avec encore une fois Francesse Cangy Techeney et Joëlle Buckland), la Mokassienne figure dans la liste de sélectionnés pour les Jeux des Iles à Madagascar. Capitaine de l'équipe féminine, elle participera également à la préparation des athlètes à Rodrigues du 6 au 9 juillet en marge des jeux indianocéniques.

« Les représentantes de neuf pays ont pris part à ce tournoi (la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, l'Île Maurice, la Libye, le Kenya, Djibouti, le Nigéria, le Lesotho). Avant de me rendre en Tunisie, j'ai suivi des tutorials sur 'Youtube'. En arrivant là-bas, j'ai demandé de l'aide aux coachs algériens et marocains. Pendant cinq jours, ils m'ont initiée à la Raffa Volo. Mais comme à la base je suis bouliste, ma connaissance des techniques en pétanque m'ont aidée à jouer à la Raffa » dit Pamela Wong. Au départ, cette dernière n'était pas optimiste à l'idée de jouer à la Raffa Volo. Mais peu à peu, elle y a pris goût.

« Pour la Raffa Volo, la boule est plus grosse que celle qu'on utilise pour la pétanque. Cela a été compliqué au début. Je n'avais pas l'habitude. Pas optimiste de prendre part à la Raffa au départ, j'y ai participé sans stress et ai pris du plaisir à en jouer » poursuit-elle. Pour rappel, Pamela Wong a déjà représenté Maurice aux JIOI en 2007 ainsi que sur le plan international. Mais là c'était quelque chose de nouveau pour elle. « Je suis fière de ma médaille d'argent. Je la dédie à la Fédération de boules de Maurice, le Ministère des Sports et tous les boulistes et Maurice » ajoute la championne de pétanque qui a eu sa qualification pour les mondiaux de Raffa Volo en 2024, à Rome, Italie.

Quant à Jadoo Vijayrasing, c'est avec Jean Michel Pourroy qu'il a obtenu la médaille de bronze en doublettes de boules lyonnaises. Pour lui, le niveau africain n'est pas loin du niveau mondial. « Sur le plan africain, si nous voulons concurrencer les autres pays, nous devrons nous entraîner davantage et avoir plus d'infrastructures pour pratiquer ce sport » dit-il.

Il faut bien comprendre qu'un jeu de boule lyonnaise et plus athlétique qu'un jeu de pétanque ; en effet, dans cette discipline, il faut beaucoup marcher et courir. En outre, la distance parcourue est plus importante qu'à la pétanque » fait remarquer Jadoo Vijayrasing, 39 ans, habitant Petit Raffray. « Cette médaille de bronze est une fierté pour moi. Je m'étais entraîné à domicile avant d'aller en Tunisie.

J'abordais plus la partie technique (Ndlr : Jadoo Vijayrasing a déjà représenté Maurice en boule lyonnaise, notamment au tir progressif, en novembre 2022, en Turquie) et m'adonnais au lancement des boules lyonnaises. Cette année, je me suis préparé davantage en boule lyonnaise plutôt que de jouer à la pétanque. Jean Michel Pourroy et moi-même sommes qualifiés pour les mondiaux de sport-boules l'an prochain à St Vulbas à Lyon (6 au 11 mai). D'en arriver là n'a pas été facile » se rappelle Jadoo Vijayrasing avec beaucoup de réalisme.

Jean Michel Pourroy, heureux de sa qualification pour les mondiaux de Raffa et boules lyonnaises

Des trois Mauriciens, Jean Michel Pourroy est le seul à avoir gagné quatre médailles : tout d'abord trois de bronze, notamment en tir de précision à la Raffa Volo, en simple boule lyonnaise et en doublette lyonnaise avec Jadoo Vijayrasing. Enfin, une quatrième, en argent cette fois, au tir de précision en boule lyonnaise. Sur le site français 'Boule Ferrée Gapençaise', il s'est confié sur sa prestation en Tunisie : "Le contrat est rempli, j'irai à St Vulbas pour représenter l'Ile Maurice et donc le continent africain dans les épreuves du simple (médaille de bronze au championnat d'Afrique), du double (médaille de bronze également) et du tir de précision (médaille d'argent); Cerise sur le gâteau je participerai également aux championnats du monde de tir de précision de Raffa Volo à Rome (Italie) au mois de septembre 2024 grâce à ma médaille de bronze".

Remise de trophées à Souillac

Le samedi 24 juin, au Restaurant Le Batelage, Souillac, à l'Annual Award Ceremony, les vainqueurs des championnats 2022 de toutes les épreuves de pétanque se sont fait remettre leurs trophées par les membres de la Fédération de boules de Maurice (FBM). Radhakrishansing Rajkoomar, président de la FBM, a saisi l'occasion de saluer les athlètes pour leurs performances et s'est adressé également aux boulistes sélectionnés pour les JIOI 2023 à Madagascar.

Au passage, il a aussi demandé à l'assistance de féliciter quelques jeunes boulistes mauriciens - présents lors de la remise des trophées à Souillac - qui avaient fait partie de la sélection de jeunes qui avaient représenté le pays aux derniers Jeux de la CJSOI en décembre 2022. Pour rappel, Maurice avait remporté 5 des 7 médailles d'or en jeu. Le président de la FBM avait aussi rappelé aux sélectionnés pour les JIOI qu'ils allaient poursuivre leur préparation et qu'ils allaient dans ce sens se rendre pour 4 jours à Rodrigues (6-9 juillet).