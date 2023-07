Ile Maurice: Billets «caméléons» - Croyant faire une bonne affaire, il se fait arnaquer

Un commerçant de 50 ans est dans tous ses états. La cause : son cousin et lui ont investi Rs 1 million en vue de les échanger en dollars américains, mais à la place, il aurait reçu des billets qui ont par la suite changé de couleur.

Déboussolé, il a référé à l'affaire à la police. Une enquête est en cours à la Central Investigation Division et le présumé investisseur, d'origine tchadienne, est recherché.

Le commerçant souhaite désormais à tout prix retrouver la somme qu'il a économisée pendant plusieurs années. Voulant la faire fructifier, il l'a vue s'envoler d'un seul coup. Le quinquagénaire, un habitant de St-Pierre, confie qu'il se trouvait à l'hôtel Voilà, à Bagatelle, le 20 juin, quand il a rencontré un Tchadien. Après un brin de causette avec celui qui s'est présenté comme un investisseur, ce dernier lui a proposé d'investir. Il lui a expliqué qu'il n'aurait qu'à lui remettre des roupies qu'il échangerait en dollars américains, disant qu'un dollar américain coûte Rs 40. Intéressé par l'offre, le commerçant a accepté.

Quelques jours après sa première rencontre avec le Tchadien, soit le 3 juillet, il l'a appelé et a fixé un rendez-vous. Il a demandé à son cousin et à un ami de l'accompagner, après avoir parlé de l'offre alléchante. Le trio a rencontré l'investisseur à St-Pierre. Après une bonne demi-heure de négociations, le quinquagénaire lui a remis la somme de Rs 12 000. Le Tchadien lui a remis à son tour USD 300. Les trois hommes ont aussitôt foncé avec les billets chez un money changer, à Rose-Hill. Et le commerçant a reçu la somme de Rs 13 640, soit Rs 1 640 de plus que ce qu'il avait remis à l'investisseur.

%

Tout content de sa première bonne affaire, il a décidé d'investir davantage. Il a pris rendez-vous avec le Tchadien, et deux jours plus tard, son cousin et lui ont remis Rs 520 000 et Rs 480 000. Le Tchadien leur a donné USD 25 000. Le même jour, alors qu'il vérifiait ses billets, le commerçant a constaté qu'ils avaient changé de couleur, pour devenir verts et noirs. Il a aussitôt appelé son cousin et ce dernier a confirmé que ses billets avaient aussi changé de couleur. Ils ont vainement tenté de prendre contact avec le Tchadien, mais son téléphone demeure indisponible. Les deux hommes se sont rendus à l'évidence : ils se sont fait arnaquer.