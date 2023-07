Ile Maurice: Bureau de l'Audit - Dharamraj Paligadu serait-il en situation de conflit d'intérêts face à la NSLD ?

Nommé directeur de l'Audit en mai, Dharamraj Paligadu pourrait se retrouver en situation de conflits d'intérêts. Ce, quand il sera appelé à rédiger et à approuver les rapports de son bureau au sujet des fonds créés au ministère des Finances, tels que sur le Projects Development Fund. Comme on le sait, le ministère a créé ce fonds pour financer plusieurs projets de développement, dont la construction des logements sociaux parla New Social Living Development Ltd (NSLD).

Dans les Estimates, sous les Special and Other Extra Budgetary Funds du tableau Projects Development Fund, il est question d'une somme de Rs 4,5 milliards accordée à la NLSD comme contribution pour la construction de logements sociaux, pour l'année 2022-2023. Le montant est de Rs 6,2 milliards pour 2023-2024 et de Rs 4,6 milliards pour 2024-2025, pour un total de Rs 21,6 milliards éventuellement pour les 8 000 logements proposés à Rs 2,7 millions l'unité. De plus, pour l'année financière 2022-2023 et celle de2023- 2024, Rs98,5 millions et Rs 320 millions ont respectivement été accordées à l'acquisition des terrains et aux paiements effectués aux consultants.

Dharamraj Paligadu a été un membre du board de la NSLD avant sa nomination comme directeur de l'Audit, ce qui interpelle le député Osman Mahomed. Cet élu travailliste, qui suit le dossier du logement social au Parlement, voit clairement que le nouveau directeur de l'Audit sera aura à faire face à un conflit d'intérêts quand il aura à rédiger des rapports sur la NSLD. «On sait bien que des fees ont été inutilement payés à des consultants. Il n'y a pas eu d'appel d'offres pour le choix des compagnies qui vont construire ces maisons.

Il y a eu des paiements à l'avance de l'ordre de 25 % au lieu de 10 % aux compagnies. Ensuite, il y a eu la question de savoir si les compagnies ont déposé leur bilan financier au Registrar of Companies et encore sur les salaires mirobolants des employés de la NSLD. Ce sont autant de questions sur le bureau de l'Audit, dont le directeur a été partie prenante de ces décisions, qui sera appelé à faire une évaluation et faire connaître son stand. On se demande comment quelqu'un qui a été membre du board de cette compagnie pourrait faire un rapport indépendant en toute équité ?»

Le député du Parti travailliste se demande aussi si Dharamraj Paligadu, quand il était Deputy Financial Secretary au ministère des Finances, n'avait pas siégé sur d'autres conseils d'administration. Si tel est le cas, il se retrouverait encore une fois dans une situation embarrassante. Pour Osman Mahomed, ceux qui ont contesté la nomination de Dharamraj Paligadu ont eu bien raison car, généralement, un tel poste doit revenir à quelqu'un qui vient du bureau de l'Audit, pour justement éviter de tels conflits d'intérêts.

Nous avons laissé un message à la secrétaire de Dharamraj Paligadu, depuis vendredi, pourqu'il réponde à ces questions, mais il a préféré ne pas le faire.