Tunisie: Festival des éponges - Un contenu inapproprié

La maison de la culture de Zarzis étant fermée, l'amphithéâtre qui la jouxte est indisponible. Et faute de moyens matériels, le festival des éponges ne pourrait se dérouler dans de bonnes conditions. Il s'agit pourtant de la 51e session, certes, mais au lieu de lui accorder 45 jours, deux semaines auraient suffi.

Le jour du coup d'envoi a connu une présence massive de festivaliers. Le spectacle de la balade maritime était impressionnant. Mais, malheureusement, la joie n'a pas beaucoup duré et a vite viré en deuil. En effet, la fête a été entachée par la mort d'un adolescent venu d'un village voisin, noyé au port de pêche. L'incident rappelait la catastrophe survenue en septembre dernier.

Les organisateurs n'ont pas pris en compte des cas pareils. Sinon, ils auraient pensé à des maîtres nageurs et à la protection civile pour les aider et les accompagner lors de la sortie en mer. La première soirée musicale, animée par Samara, a été jugée réussie par certains jeunes et mi-figue mi-raisin par d'autres. Au programme, nous avons appris que d'autres activités culturelles, théâtrales et musicales ainsi que des compétitions sportives auront lieu à l'ancien stade de la ville les prochains jours. Espérons qu'il y aura également des thèmes liés à la mer comme une course de natation et des expositions des produits maritimes à l'école de pêche.

Des conférences en rapport avec le matériel utilisé par nos ancêtres pour pêcher les éponges, cet animal marin, de Tabarka à Ben Guérdane. Des spécialistes et des expérimentés ont quoi dire dans ce domaine, comme Chemseddine Bourassine, président de l'association «le pêcheur». D'ici mi-août le parcours est encore long.