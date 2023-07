Tunisie: Journée d'intégration des diplômés au Centre de formation de Zaghouan - De la théorie à la pratique

Après avoir accompli leur cursus de formation, les apprenants les plus performants ont postulé pour des emplois, dans leur domaine de prédilection. Une mise en valeur de leurs connaissances et de leurs nouvelles aptitudes acquises qui leur convient au plus haut point.

Une journée d'insertion et de valorisation des diplômés issus du centre de formation de Zaghouan a eu lieu, dernièrement, dans l'espace du Centre dans la zone industrielle de Zaghouan. Il s'agissait d'une journée ouverte qui a porté sur l'intégration des diplômés de la formation professionnelle dans les entreprises économiques de la place. Ainsi, 31 sociétés et 210 diplômés ont été conviés «pour rapprocher les postulants aux entreprises qui offrent des emplois directs et ciblés», précise le directeur du Centre.

D'ailleurs, les sociétés ont besoin de techniciens et d'ouvriers et le Centre assure la liaison directe et la coordination entre les deux parties avec des offres d'emploi essentiellement dans le secteur industriel. Les disciplines industrielles sont principalement celles de l'automobile, avec des compétences requises en mécanique, jantes aluminium, turbocompresseur...

Perspectives d'embauche

Cette journée d'action n'est pas seulement profitable aux diplômés et aux entreprises, mais elle constitue, également, une occasion propice pour les formateurs en vue de trouver de nouvelles possibilités et «d'améliorer leurs perspectives professionnelles et de carrière», avoue un formateur du Centre. Les formateurs ont plus de missions et de responsabilités directes avec les apprenants et trouvent de nouvelles opportunités pour transmettre leur savoir-faire. Hassine, apprenant de 21 ans, originaire de Zaghouan, raconte son expérience, après la promesse de recrutement obtenue pour une autre occasion : «Il y a trois semaines, on m'a appelé pour rejoindre le Centre de formation de Nabeul et poursuivre un entretien pour le compte de sociétés dans la filière électromécanique.

%

Après 3 jours, on m'a appelé pour l'entretien en question et depuis tout s'enchaîne positivement». Monia Rafraf, représentante d'une société privée basée dans la région, a fait valoir l'intérêt de cette démarche de rapprocher les apprentis formés avec les employeurs. En effet, elle a recours à l'entraide avec le CFP de Zaghouan depuis 2013. Elle pioche régulièrement les meilleurs éléments issus du Centre pour recrutement.

Développer des «soft skills»

Dans le cadre de la valorisation des diplômés du Centre de formation professionnelle de Zaghouan, Anis Ben Hamouda, chargé de la direction et de contrôle du Centre, précise, qu'en collaboration avec le bureau d'emploi de Zaghouan, une formation complète a été assurée sur les «soft skills», soit les compétences applicables dans tous les métiers. On lui a demandé quelle est la clé pour obtenir un éventuel recrutement, à l'occasion de cette journée de présentation des apprenants aux entreprises ? Ces activités ont été planifiées justement en vue d'assurer «leur relation professionnelle avec les entreprises, le déroulement des entretiens, la manière de se préparer sur le plan personnel».

Le processus de recrutement se déroulera à travers des entretiens individuels entre les diplômés du Centre et les institutions partenaires du secteur privé, afin de les placer sur le marché du travail. A cette occasion, il s'agit d'honorer les étudiants distingués dans chaque spécialité et leur remettre des certificats de fin d'études et de réussite, ainsi que des certificats de compétences «soft skills», notamment ceux remis dans la spécialité turbocompresseur.