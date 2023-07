Algérie: La Protection civile rappelle les conseils préventifs afin d'éviter les risques liés à la canicule

ALGER — La Protection civile a rappelé, lundi dans un communiqué, un nombre de précautions à observer et de conseils préventifs en vue de sensibiliser la population sur les risques liés à la canicule qui touche plusieurs wilayas du pays.

Suite à la canicule qui touche plusieurs wilayas, la Protection civile appelle à la vigilance et au respect des conseils préventifs, afin de réduire les risques liés à la hausse des températures et invite les citoyens au "strict respect" des consignes de prévention, indique le communiqué, invitant les citoyens à "ne pas s'exposer au soleil, en particulier les personnes âgées, celles atteintes de maladies chroniques et les enfants".

Il est également recommandé "d'éviter les endroits confinés, baisser ou éteindre les lumières électriques et éviter de se déplacer pendant cette période, sauf nécessité", ajoute la même source.

La Protection civile a conseillé aussi de "se déplacer tôt le matin ou en fin de journée, de rester à l'ombre et ne pas s'exposer au soleil", et "au cas de nécessité, il est préférable de porter un chapeau, des vêtements légers, en coton et amples et de préférence de couleur claire", tout en "évitant les activités extérieures comme le sport, le jardinage ou le bricolage".

La Protection civile recommande en outre de "ne pas se baigner dans les réserves d'eau (barrage, retenue collinaire, mares d'eau et bassins d'eau) ainsi dans les plages interdites à la baignade", invitant par ailleurs les citoyens à "assister les personnes dépendantes, comme les enfants, les personnes âgées ou malades en leur offrant de l'eau".

S'agissant des automobilistes ne disposant pas d'air conditionné dans leurs véhicules, il leur est conseillé "d'éviter les longs trajets durant de la journée et de les programmer en soirée ou la nuit", ajoutant qu'il est interdit de "laisser les enfants seuls à l'intérieur du véhicule".

Pour ceux qui ont l'habitude de fréquenter les espaces forestiers, "il est nécessaire d'éviter tous les gestes pouvant provoquer un départ de feu", souligne la Protection civile qui met à la disposition des citoyens son numéro vert (1021) et son numéro d'urgence (14), invitant les citoyens à préciser la nature de l'accident pour une prise en charge rapide et efficace.