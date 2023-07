Madagascar: Tennis de table - Jeux des îles - Carton plein comme objectif

J-45. La Fédération malgache de tennis de table se dit confiante de rééditer les exploits des années 1990-2000. Madagascar a été intouchable durant cinq éditions successives de l'époque, lors des Jeux de Maurice en 1985, à domicile en 1990, aux Seychelles en 1993, à La Réunion en 1998 et, encore une fois, à la maison en 2007 avant de céder le fauteuil de leader à Maurice.

«L'objectif est de rafler sept médailles d'or sur les sept en jeu», lance comme un défi le président de la fédération, Jean Herley Ambinintsoari-velo. La préparation entre cette semaine dans le vif du sujet. Douze joueurs et dix joueuses procèderont au test final, du 11 au 14 juillet, au Palais des sports de Mahamasina. Le test se fera en deux étapes. La première est programmée les 11 et 12 juillet.

Tous les présélectionnés s'affronteront. Les huit mieux classés chez les garçons et les six chez les filles disputeront par la suite la deuxième étape, les 13 et 14 juillet. «L'arbitrage sera assuré par des juges et arbitres qualifiés qui vont officier aux Jeux des Iles, en guise de pratique à la veille de l'évènement», souligne le patron de la fédération.

Cinq expatriés

Le regroupement final débutera le 24 juillet. L'équipe nationale et le staff seront hébergés au Live Hôtel à Andavamamba. Ils effectueront leur entrainement au complexe de l'Assurance Aro à Ankadimbahoaka, un site qui vient d'être rénové. Le président de la fédération a dévoilé aussi le site de compétition. Les épreuves du tennis de table se dérouleront au Grand Hall de la zone Forello à Tanjombato.

«C'est une salle très spacieuse. Le tapis Gerfloor est prêt pour être installé, les gradins amovibles sont déjà arrivés et les projecteurs en cours d'installation», rassure-t-il. La sélection sera composée de douze pongistes, six garçons et six filles. Deux entraineurs ont été nommés pour les encadrer, le directeur technique national, Tahiriniana Rakotoarisoa pour les garçons et Tiana Ratsimbazafy pour les filles. Deux techniciens étrangers, un Chinois et un Français, leurs prêteront main forte dans l'encadrement.

La fédération a fait appel à cinq expatriés de l'hexagone pour renforcer les locaux, en l'occurrence les trois porte-fanions malgaches au championnat d'Afrique zonal à Djibouti et au sommet continental au Kenya. Il s'agit de Fabio Rakotoarimanana médaillé d'or à Djibouti, Antoine Razafinarivo, déjà médaillé d'or des Jeux des Iles sous le maillot réunionnais, et Jonathan Nativel, un habitué de la plus haute marche des Jeux. Il en sera à sa troisième participation. Quant aux deux expatriées, se sont Hanitra Karen Raharimanana, la championne d'Afrique de l'Est, et Niantsa Randrianarisoa. Les locaux auront ainsi trois places disponibles pour les garçons et quatre du côté des filles.