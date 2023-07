Madagascar: « Filets sociaux de sécurité et de résilience » - Un « guichet social » à l'essai dans les régions pilotes

Vers l'optimisation du ciblage des bénéficiaires de la protection sociale. A partir du mois de septembre, les services de filet de sécurité seront étendus à un plus grand nombre de ménages extrêmement pauvres.

Il se traduit par la mise en place d'un nouveau projet dénommé « filets sociaux de sécurité et de résilience » financé par la Banque mondiale, coordonné par le ministère de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la femme (MPPSPF) et mis en oeuvre par le Fonds d'intervention pour le développement (FID) et la Banque mondiale.

En parallèle, la mise en place d'un « guichet social » est l'une des nombreuses innovations de ce projet qui sera mis à l'essai dans cinq régions pilotes, dont Analamanga, Atsimo Andrefana, Vatovavy ou encore Vakinankaratra. « Ce guichet social permettra d'identifier les ménages bénéficiaires et de collecter toutes les informations nécessaires les concernant à travers un registre social. La phase pilote est prévue cette année tandis que son opérationnalisation sera programmée vers la fin de l'année 2024 », selon une source auprès du MPPSPF.

Critères

Des questions sont posées à chaque ménage pour établir son classement de vulnérabilité et assurer ainsi son éligibilité au filet social défini. Les critères d'éligibilité correspondent, entre autres, à la composition du ménage, au nombre des enfants à charge, aux activités et revenus du ménage, à l'état du logement, à la disponibilité de l'eau courante et des installations pour l'hygiène, à la présence de personnes âgées ou en situation de handicap au sein du ménage...

« Nous enregistrons tous les renseignements concernant les ménages qui répondent aux critères arrêtés. Ces informations sont par la suite vérifiées par les agents du FID, à travers des descentes, pour constater de visu les réalités sur le terrain », selon Ramiadamanana, chef fokontany de Fiadanana IIIN dans le IVe arrondissement à Tana.