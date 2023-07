Madagascar: BEPC - Résultats dans 17 circonscriptions

Deux jours après la fin des épreuves du Brevet d'Etudes du Premier Cycle (BEPC), les premiers résultats sont publiés dans plusieurs circonscriptions scolaires, à la grande satisfaction des candidats et des parents d'élèves.

La circonscription scolaire (CISCO) de Iakora figure parmi les premières à avoir publié les résultats du BEPC 2023. C'était samedi dernier dans l'après-midi, soit un peu plus de 48 heures après la fin de la dernière épreuve, le jeudi 6 juillet. Hier en début de soirée, 17 CISCO ont officiellement publié leurs résultats de cet examen : Ambatomainty, Ambohidratrimo, Andramasina, Anjozorobe, Antanifotsy, Befotaka, Beloha, Beroroha, Faratsiho, Iakora, Ifanadiana, Mandoto, Manjakandriana, Midongy, Morafenobe, Sainte Marie et Soalala. Un grand soulagement pour les admis et la déception, forcément au rendez-vous pour les recalés.

Les candidats dans les CISCO ayant déjà publié les résultats, peuvent consulter les leurs de plusieurs manières. Outre les affichages auprès des centres d'examen, les résultats peuvent également être consultés via la téléphonie mobile. Pour cela, il suffit d'envoyer le numéro d'inscription à un numéro court commun aux trois opérateurs mobiles, à savoir le 601.

Pour les circonscriptions scolaires d'Antananarivo Renivohitra, Atsimondrano et Avaradrano, l'heure n'est pas encore aux résultats, du moins jusqu'à hier soir. Le nombre élevé de candidats dans ces circonscriptions explique sans doute le temps consacré aux travaux de correction et des phases suivantes, avant la publication des résultats. La durée des phases de correction dépend, en effet, du nombre de candidats - et par conséquent, des copies à corriger - dans les différentes CISCO.

Les corrections des copies à l'examen du BEPC pourraient durer environ deux semaines, a fait savoir le ministère de l'Education nationale à l'issue de la dernière épreuve de langues vivantes, jeudi dernier. Autrement dit, les CISCO comptant les plus grands nombres de candidats s'attendent à voir la publication des résultats autour du 21 juillet 2023.