Madagascar: Région Androy - Des actions de transformation de vies dans les zones reculées

Les projets des agences onusiennes, financés par le peuple japonais, apportent de réels impacts sur la vie des populations de la région Androy. C'est ce qu'on peut retenir d'une visite dans le Sud menée par une délégation dirigée par Abé Koji, ambassadeur du Japon à Madagascar, du 12 au 14 juin dernier.

Les actions ont « permis à des milliers de personnes et des familles d'avoir accès aux services de base de qualité en matière de santé et de protection et d'avoir une infrastructure de production ». Pour le district d'Amboasary, par exemple, et au titre des projets mis en oeuvre par le Bureau de pays de l'Organisation Internationale du Travail, un canal d'irrigation de 24 km de longueur de la rivière Sakatalia, dans la commune de Behara et d'Amboasary a été réhabilité.

Plus de 200 emplois ont été créés dans ce même district et la route entre Ankirikiriky et Andragnara, dans la commune de Behara, a été réhabilitée. Le projet de Pipeline de Mandrare situé à Amboasary, projet du ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, rentre également dans la liste des actions à impacts dans cette région. En effet, la mise à disposition d'infrastructures durables telles que le pipeline rend possible l'accès à l'eau pour la population. Ce, dans la mesure où l'eau est la plus grande problématique du Sud de Madagascar.

%

Ambovombe et Bekily

Les deux districts ne sont pas en reste. L'UNFPA a initié des prestations de sensibilisation et d'offres de services intégrés en santé sexuelle et reproductive, de planification familiale et de prise en charge des violences basées sur le genre. Ces actions ont été menées dans la commune d'Antanimora, district d'Ambovombe, par le biais d'une clinique mobile.

Il conviendrait de noter que cette agence onusienne a également appuyé, et continue de le faire, le Centre Hospitalier de Référence Régionale d'Ambovombe. À Bekily, les barrages Sand Dam et de retenue d'eau, la réhabilitation de la route entre Ambahità et Ampisopiso, la construction d'une serre, avec un système de goutte à goutte, contribuent à améliorer les conditions de vie difficiles des habitants. Ces projets ont été mis en oeuvre par l'OIT à Madagascar.