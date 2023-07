Afrique: Transparence fiscale - Des recettes supplémentaires de 1,69 milliard d'euros en Afrique

Les pays africains ont réussi à générer 1,69 milliard d'euros de recettes supplémentaires grâce à des mesures de transparence fiscale, selon le rapport d'étape de Transparence fiscale en Afrique 2023.

Selon les explications, ces mesures comprennent la divulgation volontaire, la mise en oeuvre de mécanismes d'échange d'informations et des enquêtes rigoureuses sur les activités extraterritoriales liées à l'évasion fiscale et aux flux financiers illicites. Le rapport, publié lors de la 13ème Réunion de l'Initiative Afrique au Cap, en Afrique du Sud, souligne les progrès réalisés par 38 pays africains dans la lutte contre l'évasion fiscale.

Les pays participants ont également bénéficié de l'assistance du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, de la Commission de l'Union africaine et du Forum de l'administration fiscale africaine. Des pays tiers ont également participé à l'étude. Le rapport met en évidence les résultats positifs, tels que la récupération de taxes supplémentaires grâce à l'utilisation de la Norme commune de déclaration.

De plus, plusieurs pays africains ont rejoint des conventions internationales et ont renforcé leurs capacités en matière d'échange d'informations. D'après le rapport, l'objectif est de renforcer la transparence fiscale en Afrique afin de lutter contre l'évasion fiscale et les flux financiers illicites et d'améliorer la mobilisation des ressources intérieures. Cette année, la session a réuni des représentants des services fiscaux, des experts et des organisations régionales et internationales.