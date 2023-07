Madagascar: Basket - Regroupement - Naoufal Uariachi prendra en main les sélections

Quatre médailles d'or sont en jeu pour les Jeux des Îles de l'Océan Indien. Madagascar est le tenant du titre chez les hommes et les femmes en basket 5 x 5.

En attendant le début du regroupement officiel, chaque fédération essaie de lancer sa préparation. La Fédération malgache lance son regroupement à partir de ce jour pour le basket-ball 5x5 et 3x3. Après le doublé à l'Île Maurice en 2019, le basketball malgache vise les 4 médailles d'or en jeu pour cette 11e édition des Jeux des Îles du 25 août au 3 septembre 2023.

Une préparation sérieuse s'impose pour atteindre cet objectif. L'expert de la FIBA, Naoufal Uariachi du Maroc anime un stage pour les entraîneurs de la WABC à l'ANS Ampefiloha du 5 au 11 juillet. Profitant de son séjour dans le pays, qui coïncide avec la tenue du stage, l'expert marocain prendra en charge les sélections nationales pour les jeux des îles avec les techniciens malgaches du 11 au 18 juillet. Il partagera ses expériences avec les entraîneurs nationaux sélectionnés pour les JIOI. La fédération malgache de basket a publié la liste des sélectionneurs.

Chez les hommes, Jeannot Ravonimbola est l'entraîneur principal assisté de Ndranto Rakotonanahary et Maminirina Razafindrakoto, alias Kims, pour le basket-ball 5x5, et Deda Randrianarivelo et Haja Randrianarimanana pour le basket-ball 3x3. Du côté des femmes, Prisca Razananirina est l'entraîneur principal assistée de Michel Rakotonindrina et Anthony Andriambololona pour le basket-ball 5x5, et Mathieu Rakotomalala et Erick Rakotondravao pour le basket-ball 3x3. « Il n'y a pas de miracle dans les compétitions internationales. Les résultats sont toujours à la hauteur de la préparation », a déclaré le président de la Fédération malgache de basket-ball, Jean Michel Ramaroson.

%

6 basketteuses

Cette année est très chargée pour le basket-ball malgache. Au premier semestre de l'année, Madagascar a participé à la Coupe du monde 3x3 en Autriche en juin et à la Coupe du monde 5x5 U19 en Hongrie. L'équipe des Ankoay seniors 3x3 va participer au tournoi Challenger en Chine et la FIBA Africa Cup 2023 en Egypte. Ces deux tournois entrent dans les tournois qualificatifs pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Cette année, six jeunes basketteuses participent à des stages de formations en Afrique du Sud et aux Etats-Unis.

Fitahiana Voary Ratsimason, Harena Randriamadimanana et Joanie Anyssa Rakotonanahary prendront part au Basket Without Border Africa à Johannesburg, Afrique du Sud du 28 au 31 juillet. Marion Rasolofoson, joueuse de l'Afrobasket U18 filles a participé au NBA games du 5 au 7 juillet à Atlanta. L'internationale malgache, Kristina Rakotobe, évoluant aux États-Unis participe au BWB global à Las Vegas. Tiffany participera au junior NBA showcase à Las Vegas du 12 au 16 juillet pour les U14.