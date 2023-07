Angola: La Marine de Guerre Angolaise appelée à un engagement conséquent

Luanda — Le ministre de la Défense nationale, des Anciens combattants et Vétérans de la patrie, João Ernesto dos Santos, exhorte l'état-major de la marine angolaise à redoubler d'engagement dans les actions organisationnelles et fonctionnelles, afin que l'investissement de l'exécutif se reflète dans les performances futures de cette branche des Forces armées angolaises (FAA).

Dans une note, le gouvernant demande aux professionnels des unités et des organes de la Marine d'assumer leurs responsabilités dans le système de sécurité de l'État angolais.

Selon le ministre, la commémoration du 47e anniversaire de la Marine de Guerre Angolaise (MGA), qui sera célébrée le 10 juillet (lundi), a lieu à un moment où cet organe gagne plus de "souffle" dans la trajectoire de son autonomisation, avec des actions à impact structurant de l'Exécutif angolais.

Parmi ces actions, se distingue le « Projet Calunga », concrétisé par la création du Système National de Surveillance Maritime, qui dispose désormais d'un Centre National de Coordination et de Surveillance Maritime, récemment visité par le Président de la République et Commandant en Chef des FAA, João Lourenço.

Le ministre rappelle également que ce Centre comptera trois autres centres régionaux à Namibe, Benguela et Zaire (Soyo), ce dernier devant être inauguré ce lundi 10 juillet, dans le cadre de la célébration du 47e anniversaire de la MGA.

Enfin, João Ernesto dos Santos félicite les amiraux, les officiers supérieurs, les lieutenants et subalternes de navire, les sergents et les travailleurs civils de cette branche, leur souhaitant beaucoup de succès dans l'accomplissement de la difficile et noble mission de servir la patrie.

La Marine de Guerre Angolaise (MGA) est la branche navale des forces armées angolaises, dont la mission est de défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale en mer, la protection des lignes de communication maritime, la recherche et le sauvetage, la sécurité de la navigation, l'inspection des pêches, la protection des ressources marines et le soutien à la politique étrangère du pays.

Créée le 10 juillet 1976, après l'achèvement du premier cours pour spécialistes navals, dispensé par des instructeurs cubains à la base navale de Luanda, la genèse de la MGA remonte au 11 novembre 1975, lorsqu'un groupe des combattants angolais, des forces intégrées, s'emparent des installations de la marine coloniale, en raison de leur abandon par les autorités portugaises.