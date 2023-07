Angola: Le Ministre de l'Intérieur appelle à la participation aux politiques publiques sociales

Luanda — Le ministre de l'Intérieur, Eugénio César Laborinho, a réitéré samedi l'appel à la communauté religieuse et à la société en général à participer efficacement à la mise en oeuvre des politiques sociales publiques et à la prévention communautaire.

Eugénio Laborinho, qui a lancé l'appel lors du culte d'action de grâce de l'église Tocoïste, a souligné que cela devrait être fait avec des actions prophylactiques, visant à promouvoir la paix, la justice sociale, les valeurs éthiques et morales, ainsi qu'à promouvoir une société plus cohésive, solidaire et sûr.

Selon le gouvernant, ces derniers temps, le pays enregistre un taux élevé de crimes commis au sein de la famille, en mettant l'accent sur les homicides, les agressions sexuelles, dans lesquels les auteurs sont, en grande partie, des membres de la famille (parents, frères et soeurs, oncles ou voisins).

Cette situation, a-t-il expliqué, conduit à une introspection dans le sens de savoir quelle société nous aurons et quelles mesures devraient être prises pour corriger les comportements et attitudes négatifs au sein des jeunes et des familles.

Il a également appelé à la médiation des conflits locaux et à l'encadrement moral et spirituel des familles pour aider les autorités dans le processus de réhabilitation des prisonniers et de récupération des toxicomanes, ainsi qu'à la poursuite des actions caritatives.

Pour le ministre, l'église constitue la réserve morale de la société, complémentaire du rôle joué par les autorités gouvernementales, d'où la collaboration avec les organes de sécurité publique, afin de réduire la criminalité, de préserver les biens publics, d'unir les familles et de sauver les valeurs morales et civiques, pour la consolidation de l'État démocratique de droit, auquel tout le monde aspire.

L'évêque Dom Afonso Nunes, de l'Église tocoïste, a demandé à Dieu d'éclairer les gouvernants et le président de la République, João Lourenço, afin qu'il continue à prendre des décisions sages qui répondent aux besoins du pays et du peuple.

L'activité a été marquée par des hommages (remise de médailles et mentions honorables) aux chefs religieux pour leur performance et leur dévouement aux actions sociales dans le pays, en mettant l'accent sur la secrétaire général des Églises chrétiennes d'Angola, la révérende Deolinda Dorcas Teca, Simão Lutumba Damião , représentant légal de l'église Bom Deus, Abílio Joaquim Francisco, entre autres.