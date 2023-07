Congo-Kinshasa: Bruno Lemarquis plaide pour la relocalisation des rescapés de Kalehe

Le coordonnateur humanitaire en RDC, Bruno Lemarquis a plaidé, samedi 8 juillet, pour la délocalisation des rescapés des pluies qui se sont abattues dans le territoire Kalehe (Sud-Kivu).

« En plus de l'aide humanitaire qui doit continuer à arriver à Kalehe (Sud-Kivu), il faut très vite trouver les options de relocalisation durable des populations rescapées de la catastrophe de mai dernier », a-t-il déclaré.

Accompagné des responsables de plusieurs agences du système de l'ONU, Bruno Lemarquis a visité le village de Bushushu et constaté l'ampleur de cette catastrophe naturelle ayant causé près de 500 morts, plus de 350 blessés et des milliers de disparus.

« Je pense qu'énormément de choses ont été faites, mais énormément reste à faire. Et maintenant, il faut vraiment mettre le paquet. Il faut vraiment mettre l'emphase sur ce qui viendra après pour que les familles puissent être réinstallées. Donc, on a beaucoup discuté ce matin avec l'administrateur du territoire (NDLR : Kalehe) sur les options qui existent », a rapporté le coordonnateur humanitaire en RDC.

Il a échangé non seulement avec les autorités locales mais aussi avec les habitants. Ces derniers lui ont fait part de leurs multiples besoins.

« Il faut éviter que le provisoire devienne permanent parce que quand le provisoire devient permanent, on construit les risques du futur. Et donc voilà, il faut vite trouver ces options. Ce n'est pas tout à fait facile parce qu'énormément des zones au bord du lac sont très susceptibles au risque. Donc il faut vraiment trouver des terrains où le risque est minime pour investir dans le futur », a ajouté Bruno Lemarquis.

Il note aussi qu'il faut l'accord des populations pour se déplacer.

« En plus, l'aide humanitaire qui doit continuer à arriver puisque les gens sont encore dans le besoin, il faut vraiment mettre tout le paquet sur cette phase de reconstruction avec les autorités locales, provinciales et même nationales puisque peut être que certaines discussions et décisions devront être prises au niveau national », a conclu Bruno Lemarquis.