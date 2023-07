Congo-Kinshasa: Beni - Des leaders communautaires se coalisent pour la recherche de la paix

Des leaders communautaires de la ville de Beni (Nord-Kivu) des membres des associations de jeunes, des autorités politiques, civiles et militaires ont décidé, samedi 8 juillet, de se serrer les coudes pour rechercher la paix et prévenir des conflits dans leur milieu de vie.

Ils ont levé cette option au cours d'un échange organisé par l'ONG Programme d'appui aux Congolais engagés pour la paix et la démocratie (PACEP-RDC).

Selon la coordonnatrice de cette organisation d'aide humanitaire et de développement intégral des jeunes, l'objectif a été de renforcer la collaboration et la cohésion entre les acteurs de la jeunesse et les autorités locales dans la recherche de la paix.

« Nous nous sommes mis ensemble en train de réfléchir pour renforcer encore la cohésion, la collaboration et le rapprochement pour pouvoir militer ensemble pour la question de la recherche de la paix plus précisément au sein de notre commune en particulier et la ville de Beni en général », a indiqué Brigitte Batapoa.

Elle a souligné vouloir faciliter le rapprochement entre civils et militaires faire en sorte qu'ils travaillent en synergie.

« Nous voudrions qu'à la fin de notre activité, tous, nous reprenions conscience de pouvoir travailler ensemble, en synergie, renforçant cette confiance qui était en voie d'être déchirée afin que nous puissions ramener la paix », a poursuivi Brigitte Batapoa.

Il y a quelques jours, le coordonnateur de la Division provinciale de la jeunesse au Nord-Kivu, Guy Kibira avait appelé le Gouvernement congolais à restaurer la paix et la stabilité sécuritaire à Beni et ses environs.

Pour lui, le climat de paix et de la paix et la stabilité va promouvoir le développement et l'entreprenariat de la jeunesse dans cette contrée, en proie à l'insécurité due à l'activisme des hommes armés.