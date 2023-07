Congo-Kinshasa: Clôture des conférences de performance, RDC - Aimé Boji Sangara à la manoeuvre pour la migration vers le Budget-Programme en 2024

*Enfin, aujourd'hui plus que jamais, le Gouvernement de la République Démocratique du Congo est résolument engagé dans la poursuite des efforts de réformes des finances publiques telles que prônées par la loi n°11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques.

S'appuyant sur une volonté permanente de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo d'accélérer le processus de basculement vers une budgétisation fondée sur les résultats au moyen de budgets-programmes, le Ministre d'Etat, Ministre du Budget, Aimé Boji Sangara vient de marquer un tournant décisif en offrant au pays ses premières conférences de performance tenues du 26 juin au 07 juillet 2023 au centre d'accueil CARITAS CONGO à Kinshasa.

Sous tendues par les dispositions 39 et 50 du décret n°22/37 portant gouvernance budgétaire, ces conférences répondent à un enjeu particulier, celui de l'exigence démocratique de compte-rendu.

Désormais, les acteurs publics, qu'ils soient politiques ou gestionnaires, ont des comptes à rendre sur la QUALITE des ressources publiques dépensées.

Comme prémices à l'instauration d'une culture de la performance dans la conduite de l'action publique en RDC, les conférences de performance pour l'exercice 2024 avec l'appui technique et financier du Comité d'Orientation de la Réforme des Finances Publiques ( COREF ) ont le mérite d'avoir constitué des tribunes inédites de concertations et d'évaluation des politiques publiques entre le Ministère du Budget à travers la Direction Générale Développement et Suivi des Performances, d'une part et les unités budgétaires des sept ministères pilotes choisis conformément à la Lettre d'Orientation Budgétaire de Son Excellence Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Jean-Michel SAMA LUKONDE relative à la préparation du budget de l'Etat pour l'exercice 2024, d'autre part.

Pour rappel, il s'agit de Ministères de la Santé Publique, Hygiène et Prévention ; de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Technique ; de la Défense Nationale et Anciens Combattants ; du Développement Rural ; de l'Agriculture ; de la Pêche et Elevage ainsi que des Infrastructures et Travaux Publics.

Il convient de souligner avec une note de satisfaction que les objectifs poursuivis dans le cadre des conférences de performance pour l'exercice 2024 ont été atteints notamment en ce qui concerne la validation des cadres de performances, l'actualisation des Projets Annuels de performance (PAP) et le renforcement des capacités des sept Administrations concernées en matière de la mise en place des outils et référentiels de la performance en vue de leur permettre d'élaborer leurs prévisions budgétaires en mode programme et ce, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi de finances n°22/071 du 28 décembre 2022 pour l'exercice 2023.

En somme, le rapport final produit à l'issue des travaux, lequel reprend notamment, les activités et leviers d'actions par programme des ministères sus-évoqués, aura l'avantage d'alimenter les discussions lors des conférences budgétaires qui débutent ce lundi 10 juillet 2023.

Ainsi, le budget devient-il un instrument de mise en oeuvre des politiques publiques en vue du développement intégral de la RD. Congo.