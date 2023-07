Cote d'Ivoire: Polémique autour de la chanson 'Môgô Fariman' - Retour sur une affaire entre accusations de plagiat et revendications d'originalité

Une polémique a éclaté en Côte d'Ivoire, après la sortie de la chanson "Môgô Fariman" de Roseline Layo. Accusée de plagiat, l'artiste revendique plutôt une oeuvre originale pour rendre hommage à une idole. Retour sur cette affaire qui a fait le buzz.

Une vive polémique a éclaté dans l'industrie musicale en Côte d'Ivoire suite à la sortie de la chanson "Môgô Fariman" qui a suscité des positions opposées entre Affou Kéita et Roseline Layo. D'un côté, Affou Kéita, figure de proue de la musique mandingue, a accusé Roseline Layo de plagiat, tandis que cette dernière défend l'originalité de son travail et parle plutôt d'un hommage rendu à une idole. Face aux débats enflammés sur les réseaux sociaux, des voix se sont élevées pour appeler au calme et à la résolution pacifique de ce différend.

"Elle ne m'a pas demandé d'autorisation"

Tout a commencé lorsqu'Affou Kéita a estimé que la nouvelle chanson, intitulée "Môgô Fariman" était un plagiat, affirmant que Roseline Layo avait copié le beat de son titre "Coucou". Selon Affou Kéita, le staff de Roseline Layo ne l'aurait pas informé avant d'utiliser son «beat». Elle a estimé que son travail a été injustement approprié par la nouvelle voix de la musique Ivoirienne.

« Elle ne m'a pas demandé d'autorisation avant d'utiliser mon beat. J'en ai parlé avec son staff, notamment avec Shewe, son époux et manager. Rien n'a été fait depuis lors. C'est maintenant qu'il me dit que son artiste a signé avec une major et qu'ils ne peuvent plus faire machine arrière », s'est-elle offusquée dans une vidéo.

Môgô fariman, une inspiration originale

En réponse à ces accusations, Roseline Layo a réagi sur le plateau du confrère TV5. Elle a affirmé qu'elle voulait rendre hommage à une maman qu'elle aime bien. Toutefois, selon elle, après la diffusion de son titre sur les réseaux sociaux, Affou Kéita n'a pas aimé et lui a demandé de retirer tous les éléments tirés de sa chanson "Coucou". Ce qu'elle fit.

« Je suis entrée en contact avec elle pour essayer de lui parler et lui présenter nos excuses, elle nous a demandé de supprimer les mélodies qui sont dans la chanson, le beat, etc. C'est ce qu'on a fait, on a supprimé, on n'a pas fait de plagiat. Elle nous a demandé de supprimer les sonorités qui lui appartenaient et c'est ce qu'on a fait»», a souligné Roseline Layo pour qui "Môgô Fariman" était une inspiration personnelle.

Appel au calme

La polémique a rapidement pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux, où les fans des deux artistes se sont engagés dans des débats animés. Certains soutiennent Affou Kéita accusant Roseline Layo de manquer d'originalité et de s'approprier indûment son travail. D'autres, en revanche, défendent Roseline Layo et considèrent les similitudes comme des coïncidences fortuites.

Face à cette situation tendue, des voix se sont élevées pour appeler au calme et à la résolution pacifique de ce différend. Certains acteurs de l'industrie musicale ont proposé une médiation entre les deux artistes afin de clarifier les accusations de plagiat et de trouver un terrain d'entente.

La controverse autour de cette chanson met en évidence l'importance de l'originalité et du respect de la propriété intellectuelle dans l'industrie musicale. Elle souligne également la nécessité de promouvoir un dialogue constructif entre les artistes afin de prévenir de telles situations et de préserver l'intégrité artistique de chacun.