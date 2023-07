Congo-Kinshasa: Disparition - La RTNC perd un de ses beaux fleurons, Innocent Shuami Yalolo

Le réalisateur et producteur audiovisuel, Innocent Shuami Yalolo, dont la notoriété a été établie à l'époque de Télé Zaïre, l'unique chaîne de télévision de l'Office zaïrois de radiodiffusion et télévision (OZRT), a tiré sa révérence le 7 juillet, à Kinshasa.

Etabli depuis quelques années en Europe, Innocent Shuami Yalolo était demeuré dans l'effectif des agents chevronnés de la télévision nationale où il a passé toute sa carrière. Quoique ces années-ci sa casquette de producteur ait pris le dessus sur celle de réalisateur, c'est sous cette dernière, comme agent de la Radiotélévision nationale du Congo (RTNC), que Innocent Shuami Yalolo est le mieux connu. Il est du reste tenu pour l'un des plus grands de la maison depuis l'époque de l'OZRT jusqu'à devenir également producteur par la force des choses. Réalisateur et publicitaire dans la sphère musicale, il brillera aussi dans la production cette fois dans le champ diversifié du théâtre populaire congolais.

Souvent dédicacé par les stars, Innocent Shuami Yalolo est pourtant resté discret et dans l'ombre. L'interview offerte au Youtuber Teddy Mola, où il s'est livré à coeur ouvert, est l'une des rares apparitions du réalisateur dans le genre sur les médias alors qu'il a contribué au renom de plusieurs artistes. Publicitaire, il a longtemps réalisé les pancartes promotionnelles de divers orchestres de Kinshasa, étant bien introduit dans le milieu musical qui saluait ses services. Dès lors, il a influencé et marqué de son empreinte l'histoire de certains groupes locaux à l'instar de Zaïko Langa Langa. Il a été à l'origine du slogan « Tout choc, antichoc Zaïko Langa Langa » après le départ d'Evoloko de l'orchestre. Au début de Zaïko Langa Langa au quartier 20 mai, alors nommé Immo Congo, Innocent Shuami Yalolo était l'un des fervents fans de l'orchestre dont il assurait la promotion dans les milieux des jeunes de l'époque. Et ce, avant même son entrée à l'OZRT, notamment parce qu'il était aussi le frère du réputé guitariste Oncle Bapius, bassiste de Zaïko de 1971 à 1999.

Compagnon de classe de Koffi Olomide

Les liens d'Innocent Shuami Yalolo avec Koffi lui ont été fort profitables. Il affirme qu'il devait une fière chandelle pour lui avoir donné l'opportunité de collaborer avec tous les musiciens congolais. « De Luambo aux plus bas de l'échelle, il n'y en a pas un seul avec qui je n'ai pas travaillé. Grâce à Koffi, j'ai travaillé avec tout le monde, c'est un privilège qui m'a été accordé pour lequel je le remercie. Et, tout ce que j'ai à mon tour fait pour lui, c'est dans le cadre de notre fraternité », a-t-il soutenu dans une interview publiée sur Teddy Mola TV. Il y renchérit que sa relation avec le patron de Quartier latin était passée d'amicale à fraternelle et qu'autrefois, le clair de leur temps ils le passaient ensemble au quartier. Du reste, il est reconnu comme une des figures respectables de la commune de Lemba à l'instar de son ami d'enfance et compagnon de classe, à l'école Saint-Augustin, de la primaire au secondaire, Koffi Olomide.

Koffi et JB Mpiana l'ont souvent cité dans leur répertoire et ce n'est pas sans raison. Pour le premier, hormis les relations professionnelles qu'ils entretenaient, il fut d'abord, rappelons-le, un ami d'enfance de Lemba dont ils sont tous deux anciens habitants. Innocent Shuami Yalolo a collaboré avec JB Mpiana en qualité de chargé de publicité de la star et de son orchestre Wenge Musica. Il en parle lui-même dans une interview publiée sur Teddy Mola TV. Peu avant sa mort, fiancé à une jeune dame, il affirmait à son propos : « Elle est nettement moins âgée que moi ». Shuami Yalolo était père de quatre filles et grand-père de trois petits-fils.