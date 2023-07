Congo-Kinshasa: Kalehe - Près de 200 enfants de Bushushu et Nyamukubi réunifiés avec leurs familles

L'ONG Action chrétienne pour l'aide et le développement (ACAD) affirmé, samedi 8 juillet, avoir réunifié 193 enfants avec leurs familles, en territoire de Kalehe (Sud-Kivu).

Le chargé de la protection au sein de cette organisation, Bienvenue Tabinge a livré ces chiffres lors de la visite du coordonnateur humanitaire en RDC rescapés des pluies qui se sont abattues en mai dernier.

« Nous faisons aussi un encadrement en termes de ces enfants qui sont non accompagnés, nous cherchons leurs familles et nous essayons de les réunifier et actuellement, la réunification monte déjà jusqu'à 193 enfants ont déjà retrouvé leurs familles. D'autres continuent à rester dans des familles d'accueil transitoires, des familles d'accueil spontanées en attendant que nous puissions retrouver leurs familles », a-t-il précisé.

L'ACAD organise des espaces amis d'enfants au lendemain de la catastrophe, avec l'appui de l'UNICEF, à Bushushu et Nyamukubi.

Ces espaces de jeux accueillent 1 275 enfants en moyenne.

« Il y a des enfants de la communauté qui viennent jouer ici, parce qu'on n'a pas de discrimination. Au total, nous pouvons compter actuellement 1001 orphelins et vulnérables, 102 enfants non accompagnés ENA, et 203 enfants séparés. Après chaque séance de prise en charge psychologique, des jeux, il y a un repas qu'on leur donne », a expliqué Bienvenue Tabinge.

Cependant, des centaines d'enfants n'ont toujours pas encore retrouvé leurs familles, dans les deux villages touchés par la catastrophe.

Le coordonnateur humanitaire en RDC Bruno Lemarquis a encouragé le soutien donné à ces enfants affectés par cette catastrophe qui a fait près de 500 morts et des milliers de disparus, à Kalehe.