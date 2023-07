Congo-Kinshasa: Maniema - Des opérateurs économiques saluent les travaux de réhabilitation de la route Kindu-Kalima

Les opérateurs économiques de Kalima, dans le territoire de Pangi (Maniema) ont remercié, dimanche 9 juillet, le Gouvernement et l'Office des routes (OR) pour les travaux de réhabilitation de l'axe routier Kindu-Kalima.

Le président intérimaire de la Fédération des entreprises du Congo(FEC), à Kalima, Bukwa Wasso Milabyo a fait savoir que, au lieu de 5 voire 6 heures de route pour arriver à Kindu, lorsque la route était délabrée, les voyageurs mettent actuellement seulement deux heures et demie, grâce à sa réhabilitation.

Il s'est exprimé ainsi lors de la mission à Kalima, d'une délégation de la FEC pour vérifier des travaux exécutés par l'Office des routes dans cette partie du Maniema.

« Vraiment nous sommes ravis de joie de la façon dont on a commencé à réhabiliter la route kindu-Kalima. Vraiment ça nous aide parce que auparavant on avait un sérieux problème pour quitter Kalima et aller à kindu pour allez s'approvisionner en marchandises,on faisait cinq heures,six heures même sept heures et avec beaucoup des risques où il avait des mains armées[Ndlr Braquage] en cours de route et parfois on tombait dans des mains des bandits. Actuellement quand vous quitter Kalima pour aller à kindu vous pouvez faire seulement 2 heures,3 heures et vous arrivez facilement et vous rentrez facilement. Il n'y a pas vraiment de problème », s'est réjoui le président intérimaire de la FEC/Kalima.

Bukwa Wasso Milabyo plaide pour la réhabilitation de toutes les routes de Pangi afin que les opérateurs économiques travaillent dans des bonnes conditions:

« Nous, les opérateurs économiques du territoire de Pangi nous supplions l'Office des routes de ne pas se limiter seulement ici à Kalima, de continuer avec ces travaux de réhabilitation des routes d'ici jusqu'à Lubile, Lubile-Pangi, Pangi-Kama, Kampene, kayuyu et jusqu'à encore à Kindu. Là ça peut nous aider à transporter nos marchandises en toute sécurité ».

Par ailleurs, ces commerçants « supplient le gouvernement provincial d'engager des cantonniers pour continuer à entretenir la route pour que qu'elle soit toujours dans des conditions praticables ».