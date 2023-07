Congo-Kinshasa: Le FPI en possession de ses manuels de procédures révisés et d'un cadre organique mis à jour

C'est depuis le 6 juillet 2023 que le Fonds de Promotion de l'industrie (FPI) dispose des manuels de procédures révisés et d'un cadre organique mis à jour. La cérémonie de clôture des travaux de révision de ces deux documents a été officiée par le Directeur Général Bertin MUDIMU TSHISEKEDI, à l'issue d'un atelier résidentiel de trois semaines au village Vénus à Bibwa, dans la commune de la N'Sele.

Des échanges et débats professionnels de haut niveau entre les agents et cadres du FPI commis à la révision des manuels des procédures de cet établissement public, étaient au centre de 3 semaines des travaux. Les membres de la commission ad hoc se sont exprimés sur les différentes questions d'organisation et de fonctionnement du FPI. Ils ont proposé des améliorations et des innovations pour un accomplissement efficace des tâches assignées aux agents et cadres du FPI.

Trois importantes innovations ressortent de ces travaux de révision des manuels des procédures des Directions centrales et provinciales, a déclaré le Directeur Lufadi, président de la commission.

"Nous avons mis à jour tous les manuels des procédures existants et nous avons également produit quatre nouveaux manuels, parmi lesquels ceux de la Direction de l'Organisation, de la Direction de Gestion des Risques et du Service de Communication. Nous avons aussi révisé l'organigramme du FPI en tenant compte des innovations apportées".

Prenant la parole pour clôturer ces assises, le Directeur Général Bertin MUDIMU TSHISEKEDI a loué l'esprit d'équipe qui a caractérisé les membres de la commission tout au long des travaux. Le DG a insisté sur l'efficience de ces manuels des procédures révisés qui serviront de références au personnel du FPI pour un meilleur rendement.

« Vous avez fait preuve d'un professionnalisme exemplaire et d'un engagement sans faille tout au long de ce processus. Votre dévouement a fourni un travail de qualité qui est une véritable source d'inspiration pour l'ensemble de notre institution. Nos manuels ont subi une transformation significative. Vous avez passé des jours et des heures à analyser, à évaluer et à améliorer chaque aspect de nos processus opérationnels. Votre attention aux détails et votre souci de l'excellence ont permis de produire des manuels clairs, adaptés aux besoins de notre établissement », a indiqué le Directeur Général Bertin Mudimu.

Un exemplaire des manuels révisés a été remis au Directeur Général. Reste maintenant au Conseil d'Administration de l'adopter pour sa mise en exécution. Aussi, la Direction de l'Organisation pourra-t-elle procéder, dans le cadre de ses attributions, à toute révision ou modification nécessaire en cas de besoin.

Signalons que la révision des manuels des procédures et la mise à jour du cadre organique du Fonds de Promotion de l'Industrie traduisent la nouvelle vision managériale du Conseil d'Administration et de la Direction Générale du FPI, conformément à son plan d'actions 2023.