Ile Maurice: Nouvel album | Eric Triton - Chansons françaises sur rythme séga

Notre bluesman local est de retour. Après Berlinfluence enregistré en live à Berlin, Eric Triton présente Francinfluence, un nouvel album composé de standards de la chanson française à la sauce mauricienne. Un mariage sonore harmonieux qui porte haut le drapeau du métissage. Eric Triton et son nouveau combo, Cool People United (CPU) présenteront l'album le samedi 15 juillet à l'Institut français de Maurice (IFM) à Rose-Hill.

Ce concert n'est qu'un avant-goût de Francinfluence, car l'opus ne sera disponible sur les plateformes digitales qu'à partir de septembre.

«Ce projet date de 2017. Après un concert d'Eric Triton à l'IFM, où il avait présenté un répertoire de chansons françaises, l'institut est revenu vers lui avec une demande d'enregistrement. Il y a eu un premier enregistrement à la Cité des Arts, à La Réunion. Mais l'album n'a jamais vu le jour. Après la pandémie, ce projet a refait surface. Nous avons redonné un coup de neuf à l'opus. Eric Triton a réenregistré les morceaux avec son nouveau groupe, CPU, fin 2022», explique Stephan Rezannah de Jorez Box, le producteur.

Pour sa part, Eric Triton souligne, à propos de CPU, que «ce nouveau groupe a une belle énergie. Les musiciens ne font pas que suivre les directives. Ce sont des professionnels et des amis, d'où le nom Cool People United». Le combo est composé de Jallil Auckbaraullee, Clike Armoogum, Kevin Larhubarbe, José Moutou et Philippe Thomas. Francinfluencecomporte huit standards de la chanson française. On retrouve Bidonville, Le jazz et la java et Cécile de Claude Nougaro, La bohème de Charles Aznavour, Jardin d'hiver d'Henri Salvador, entre autres.

Friand de chansons françaises, Eric Triton explique avoir choisi des «chansons que j'écoute depuis les années 80». Si les morceaux sont chantés en français, le rythme est résolument ternaire, fleurant bon le séga agrémenté de blues et de jazz. Avec Bidonville, version Eric Triton, on découvre cette chanson autrement. Tout à coup plus ensoleillée. Une belle surprise sonore. «Interpréter ces textes sur de la musique locale, c'est une manière d'exporter nos sonorités vers les pays francophones», souligne Eric Triton. «Les dates ne sont pas encore arrêtées, mais deux tournées sont prévues l'année prochaine en Afrique francophone, en France et à La Réunion», ajoute Stephan Rezannah.

Pour parfaire l'opus, il a été mixé et mastériser au CDM Studio de La Réunion. «Le mixage des chansons françaises demande de l'expertise. CDM Studio est l'un des rares studios spécialisé en son Dolby Surround, ce qui apporte une autre dimension à l'album», fait ressortir le producteur.

Francinfluence sera disponible en deux versions sur la plateforme digitale : une version stéréo et l'autre en Dolby Surround. Une version collector en vinyle est prévue pour novembre. «Seulement 500 copies seront disponibles», souligne Stephan Rezannah.