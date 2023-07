Tunisie: NEWS - Le CA va-t-il peser sur la fenêtre des transferts ?

Le milieu offensif Ghaith Sghaier, désormais ancien joueur de l'UST et pur produit du CSHL, devrait s'engager pour trois saisons.

Les Socios ont donc provisionné les caisses du CA d'un montant de l'ordre de 1.6 million de dinars alors qu'une course contre la montre est actuellement engagée afin de régler les différents litiges avant la date butoir du 15 juillet et lever l'interdiction de recruter. En détail, le CA doit s'acquitter de 3.5 millions de dinars pour pouvoir participer à la C3.

Si concernant les dettes locales, 2.5 millions de dinars, le montant exigé est presque récolté, pour la totalité, l'on s'active actuellement pour grossir la cagnotte et «ravitailler » à terme le compte FTF Litiges CA. En l'état donc, le bureau se retrousse les manches alors que l'AG Elective est prévue pour le 22 juillet. Du côté du Parc A, on s'active et on croise les doigts. Volet potentiels renforts de l'équipe fanion maintenant, dans l'optique de la levée de l'interdiction de peser sur le marché des transferts, l'équipe dirigeants anticipe et a déjà obtenu des accords avec quelques joueurs.

Ainsi, après la pépite de la JSK, Yahia Mtiri, le milieu offensif Ghaith Sghaier, désormais ancien joueur de l'UST et pur produit du CSHL, devrait s'engager pour trois saisons. Enfin, Nader Ghandri, passé aux Emirats récemment, a tenu à clarifier les choses et à expliquer les raisons de son départ. Avant de rallier Ajman, il aurait demandé en hiver à obtenir son bon de sortie afin de ne pas quitter le CA sans indemnité financière. Or, les décideurs ont opposé leur véto et Ghandri, libre de droit après-coup, a donc mis les voiles ces derniers temps vers les Emirats.

Hakim Aoun retrouve l'USBG

L'Union Sportive de Ben Guerdane a de nouveau sollicité coach Hakim Aoun pour veiller sur les destinés de l'équipe fanion. Hakim Aoun avait déjà entraîné l'USBG à deux reprises par le passé.

CSS : Hossam Al Badri reste

L'entraîneur du Club Sportif Sfaxien, Hossam Al Badri, va poursuivre l'aventure à Sfax et coacher l'équipe en phase finale de la Coupe Arabe à partir du 27 juillet. L'ancien sélectionneur des Pharaons et ex-technicien des Cairotes d'Al Ahly s'était au préalable engagé à poursuivre si le CSS se renforce. De prime abord, son souhait est exaucé puisque le CSS a déjà débuté son mercato avec l'arrivée du joueur de l'USBG, Wadhah Zaidi, courtisé un temps par l'ESS. Zaidi va s'engager pour un bail de trois ans.

Khaoui vers Al Bataeh

L'attaquant Seifeddine Khaoui, libre de droit après une expérience à Clermont, a reçu une proposition des Emiratis d'«Al Bataeh».

A 28 ans, Khaoui serait tenté par l'expérience même s'il reste dans les radars de quelques clubs européens.

Le Super Africain pour le 1er septembre

La finale de la Super Coupe d'Afrique aura lieu le 1er septembre. Ce grand format mettra aux prises Al Ahly, détenteur de la C1 et l'USM Alger, vainqueur de la C3. La CAF n'a pas encore communiqué le pays hôte de cette affiche, bien que l'Arabie Saoudite tient la corde...