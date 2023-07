Tunisie: Expatriés - Maâloul à nouveau décisif

L'arrière gauche d'Al Ahly, Ali Maâloul, a marqué son 7e but de la saison et le 6e sur penalty face à Ittihad Alexandrie.

Il a montré la voie en ouvrant le score sur penalty pour l'emporter 0-2 et sorti à la mi-temps par le coach pour souffler. Le club cairote n'a plus besoin que d'un point lors des 5 matchs restants, ou d'un faux pas du dauphin Pyramids qui ne lui reste que 3 matchs, pour être sacré champion d'Egypte 2022-2023. De son côté, le tandem Hamza Mathlouthi et Seïfeddine Jaziri a accroché une victoire face à Future FC 2-3 et lui reprend la 3e place. Mathlouthi a disputé toute la partie dans l'axe de la défense à 3 et Jaziri est sorti à la pause.

Belle série pour Jebali

L'avant-centre Issam Jebali continue son épopée au Japon avec une nouvelle victoire du Gamba Osaka 1-0 face au Kyoto Sanga FC. Remplacé 3 minutes après le but de son équipe à la 72e, il a raté une occasion en or de scorer à la 69e devant le gardien de but adverse qui a laissé passer le ballon entre ses jambes avant de l'intercepter. Le club nippon enchaîne avec une série de 5 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, et pointe à la 13e place après 20 journées.

Arfaoui passe Pro à Deinze

Le portier de la Tunisie U20 convoqué parmi les séniors, Driss Arfaoui, a signé son premier contrat professionnel avec Kmsk Deinze qui évolue en Challenge Pro League soit la D2 de Belgique.

Tounekti coule avec Ranheïm

En Norvège, la recrue de Ranheïm depuis le 16 juin 2023, le jeune ailier gauche Sebastian Tounekti, subit une seconde lourde défaite face au Sandnes Ulf 0-5. Il est remplacé à la 63e minute de jeu. Le club est classé 8e mais reste sur une série de 4 défaites de suite en championnat de D2 et une élimination au 3e tour de la Coupe face au FK Bodø/Glimt leader de la ligue supérieure Eliteserien.

Ben Souda à Al Qadisiya

L'ancien avant-centre de l'ES Hammam-Sousse et de l'ES Zarzis, Youssef Ben Souda, 25 ans, passé par Al Fahaheel au Koweït, vient de rallier Qadisiya.