Cote d'Ivoire: Coopération avec les Institutions de Bretton Woods- Une délégation de haut niveau de la Banque mondiale à Abidjan

Une forte délégation de la Banque mondiale conduite par Anna Bjerde, Directrice Générale des Opérations est en Côte d'Ivoire depuis dimanche 9 juillet 2023. Cette délégation effectuera une visite officielle à partir de ce lundi 10 juillet jusqu’au 12 juillet 2023. Nous indiquent les services de la Direction des opérations de la Banque mondiale à Abidjan.

Selon un communiqué de la Banque, l’objectif est non seulement de renforcer le partenariat entre la Côte d’Ivoire et l’institution mais aussi et surtout de discuter des opportunités de développement pour le pays.

Cette délégation qui comprend également Ousmane Diagana, Vice-président pour la Région Afrique de l'Ouest et du Centre, Seynabou Sakho, directrice de la Stratégie et des Opérations, ainsi que Sona Varma, Conseillère aura plusieurs séances de travail et visiteront des réalisations de la Banque en Côte d’Ivoire. Pendant leur séjour à Abidjan, la délégation mènera des consultations sur la « Feuille de Route de l’Évolution » du Groupe de la Banque mondiale avec des Parlementaires, le secteur privé et des représentants de la société civile de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ils rencontreront également les autorités de la Banque africaine de développement (Bad), témoignant de l'engagement continu de la Banque mondiale envers la coopération régionale.

Une partie importante de leur séjour consistera en la visite de certaines réalisations concrètes résultant des projets financés par la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. Notamment, les canaux de gestion des eaux pluviales d'Abobo, contribuant à atténuer les risques d'inondations et à améliorer la qualité de vie des habitants. Ils visiteront également la Centrale électrique Ciprel IV, une infrastructure stratégique qui renforce l'approvisionnement énergétique en Côte d'Ivoire.

Le portefeuille actuel de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire s'élève à 6,031 milliards de dollars, couvrant plusieurs domaines de développement prioritaires pour le pays, tels que l'amélioration du capital humain, la promotion du secteur privé, la protection du climat, le développement local et l'agriculture. Cette visite témoigne de l'engagement continu de la Banque mondiale à soutenir le développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Elle offre également une occasion précieuse de renforcer les partenariats et d'explorer de nouvelles opportunités de coopération pour un avenir durable.