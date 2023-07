Afrique Centrale: Deux jours de prière et de pénitence pour l'avenir du Gabon

Libreville — L'Église catholique du Gabon a célébré les 7 et 8 juillet deux jours de prière et de pénitence pour le pays qui s'apprête à élire un nouveau président. Les deux moments pénitentiels ont été vécus à travers la réflexion sur les thèmes : " Repentez-vous, car le Royaume des Cieux est proche " et " Église du Gabon, lève-toi ! Sers ton Dieu avec crainte et tremblement".

L'initiative a été annoncée par Mgr Jean Patrick Iba-Ba, Archevêque de Libreville sur sa page Facebook : " Rappelant la mission de tout prophète, Ezéchiel déclare que : le prophète exhorte le peuple (Ezéchiel 33, 6) ; et forte des enseignements du Concile Vatican II, l'Eglise nous rappelle que la communauté des chrétiens se reconnaît réellement et intimement unie au genre humain et à son histoire (GS, n. 1). C'est pourquoi, dans le contexte social qui prévaut, et conscients des défis de l'heure pour notre pays le Gabon, nous décrétons les vendredi 7 juillet 2023 et samedi 8 juillet 2023 Journées de Prière et de Pénitence pour notre pays le Gabon".

L'événement est organisé en coopération avec l'Église évangélique. Pour la première journée de prière et de jeûne pour la nation, les fidèles catholiques se sont rassemblés au Petit Séminaire St Jean de Libreville, et les chrétiens protestants à la Paroisse des 9 étages de la capitale gabonaise.

%

Le samedi 8 juillet, tous les chrétiens se sont retrouvés au lycée catholique Monsieur Jean-Rémi Bessieux pour une célébration oecuménique. En outre, les fidèles ont été invités à faire pénitence, à prier le rosaire et le chapelet de la Divine Miséricorde, à louer et à participer à des messes et des prières d'intercession pour la nation.

L'initiative de prière prend tout son sens en rappelant qu'à l'annonce de la réélection d'Ali Bongo Ondimba à la présidence du Gabon, le 31 août 2016, une vague de violences a éclaté dans le pays.

Selon les chiffres officiels, au moins cinq personnes ont été tuées dans les affrontements, tandis qu'une partie de l'opposition et de la société civile a affirmé avoir dénombré une trentaine de morts.

Le dimanche 8 juillet, Ali Bongo Ondimba a annoncé qu'il briguerait un troisième mandat lors des élections présidentielles du 26 août. Il avait succédé à son père, Omar Bongo, après sa mort en 2009, perpétuant ainsi le pouvoir d'une dynastie familiale qui avait commencé en 1967 avec l'installation de l'ancien Albert-Bernard Bongo, devenu El Hadj Omar Bongo Ondimba après sa conversion à l'islam.