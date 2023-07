Congo-Kinshasa: Etienne Tshimanga - 'L'organisation de la 29ème Assemblée Générale de l'ARSO inaugure un nouvel élan pour la RDC'

Les assises de la 29ème assemblée générale de l'ARSO, Organisation africaine de normalisation, tenues à Kinshasa se sont clôturées avec faste. Pendant 5 jours, soit du lundi 3 au vendredi 7 juillet 2023, plus de 150 personnes venues de différents pays africains membres de cette organisation ont été formées dans le domaine de la normalisation et de conformité. Le Directeur Général de l'Office congolais de contrôle (OCC), le Dr Etienne Tshimanga, qui présidait la cérémonie de clôture de ces assises vendredi dernier, est revenu sur les avancées significatives enregistrées au sein de cette institution de l'Etat, dans le secteur de normalisation et de conformité, rassurant que l'organisation de ces assises marquent le début du nouvel élan pour la RDC.

Dan son mot de circonstance, le Directeur général a indiqué que l'organisation de la 29ème assemblée générale inaugure un nouvel élan pour la RDC en général, et pour l'Office congolais de contrôle, en particulier, afin de faciliter l'intégration de la culture normative dans l'ensemble du territoire national. Selon lui, cela est aussi une initiative qui contribue au renforcement des capacités de l'OCC dans l'évaluation de conformité des produits sous le label made in RDC. Tout cela, poursuit le DG, dans l'objectif de pousser le pays à devenir plus compétitif dans la zone de libre-échange continentale et ainsi contribuer au développement de l'Afrique tout entière et de la République Démocratique du Congo, en particulier.

Le DG a déclaré que ces assises devraient permettre à la RDC de changer de paradigme afin de satisfaire aux exigences de qualité. «Centrons notre attention sur les outils et les normes ARSO mises à notre disposition par le centre de documentation et d'information de l'Office congolais de contrôle», a-t-il conseillé, avant de lancer un appel vibrant aux producteurs congolais de se joindre à ce procédé.

A cette occasion, l'ARSO a récompensé une dizaine de lauréats de cette Assemblée ayant bien assimilé les notions pendant les formations données.

Il y a lieu de souligner que ces assises avaient, entre autres, comme but, le repositionnement de l'ARSO dans la mise en oeuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, tout en traitant les problèmes de fusion concernant l'annexe 6 de l'OTC et l'annexe 7 de l'Accord SPS, pour obtenir l'opportunité accrue pour le besoin d'harmonisation et de mise en oeuvre des normes africaines et internationales, des programmes d'évaluation de la conformité basés sur la politique africaine de la qualité.

Elles se veulent également une armure pour renforcer les relations stratégiques entre l'ARSO et ses parties prenantes sur les questions politiques de normalisation en Afrique et en ce qui concerne la mise en oeuvre de l'accord ZLECAf et ses priorités stratégiques, une coopération et des engagements accrus entre l'ARSO et ses parties prenantes bilatérales aboutissant à des programmes et activités de normalisation conjoints et au renforcement des capacités.

Pendant les cinq jours, les participants ont assimilé des enseignements qui aident à comprendre les avantages de la normalisation et les activités connexes dans le développement économique de l'Afrique et une participation et un soutien accrus des PME africaines, des consommateurs, du secteur privé et des décideurs politiques en matière de normalisation etc.

La 29ème assemblée était aussi une occasion qui balise des opportunités d'engagement entre les membres de l'ARSO, les gouvernements africains et les parties prenantes, les partenaires et les donateurs de l'ARSO, en ce qui concerne leur programme, également dans le contexte de l'annexe 6 (OTC) et de l'annexe 7 (SPS) de l'accord ZLECAf ; et la participation active des gouvernements africains et des décideurs politiques à l'élaboration de meilleures politiques et allocations budgétaires dans les budgets nationaux et les projets avec les partenaires au développement pour renforcer l'infrastructure qualité nationale, régionale et continentale en Afrique, avec intégration à la politique qualité africaine.