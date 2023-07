Afrique Centrale: RDC/Rwanda - La doctrine Tshisekedi

*Les troupes rwandaises occupent une partie importante de la République démocratique du Congo voici légèrement plus d'une année. Ce conflit est à l'agenda des instances africaines et internationales depuis l'entrée de l'armée de Kigali sur le sol congolais par la ville frontière de Bunagana. Pour agir en RDC, le Rwanda, comme il en a pris l'habitude depuis 1996, se dissimule derrière un mouvement politique fondée, organisée, entrainée et encadrée par les officiers de sa propre armée, le M23.

Pendant toutes les guerres menées par le Rwanda en RDC, par l'entremise de ses supplétifs, la stratégie de Kigali a toujours consistée à pousser Kinshasa à négocier avec les soi-disant rebelles dans le but d'infiltrer les Forces Armées de la République démocratique du Congo et d'imposer ses alliés au sein du gouvernement congolais.

Par cette méthode, Kigali espère contrôler des pans entiers de la politique interne du pays, afin de l'affaiblir progressivement, de nettoyer ethniquement des régions entières du Kivu de ses populations autochtones pour les remplacer par son excédent de population, et bien évidement exploiter les richesses de cette partie du pays.

Paul Kagame ne tire sa force et son orgueil que dans la division de nos leaders. Il a fallu beaucoup de temps pour convaincre les Congolais de taire leurs querelles intestines face au danger de balkanisation du pays conçu par ceux qui redoutent notre grandeur et mis en oeuvre par Kigali. L'histoire retiendra les tristes moments d'égarement pendant lesquelles des compatriotes privilégiant les querelles et rivalités internes au pays prenaient fait et cause pour l'étranger. Il est heureux de constater que cette période est résolue, sauf peut-être pour quelques distraits.

Ainsi, les patriotes-nationalistes de tous les bords politiques ou philosophiques devraient oublier toutes divergences susceptibles d'affaiblir la République ou ses institutions en ce moment délicat de son existence.

La doctrine émise par le Président Felix Tshisekedi ce jeudi 6 juin et largement diffusée par la presse nationale et internationale devrait être l'apanage de chaque congolais en cette période de la guerre que nous impose le Rwanda. C'est là un devoir de patriotisme que chacun doit mettre au-dessus de ses préférences partisanes, philosophique ou idéologiques. La doctrine énoncée ce jeudi 6, alors que le Chef de l'Etat de la République d'Afrique du Sud séjournait chez nous et que je me risque de comparer à la doctrine Truman, la doctrine Nixon, la doctrine Brejnev et autres. Cette doctrine peut se résumer dans les neuf points suivant :

La guerre actuellement en cour dans la partie Est de notre pays est une énième oeuvre maléfique du Rwanda de Kagame à l'encontre de notre pays;

Le Rwanda vit de ses agressions à répétition, et en profite énormément;

La République démocratique du Congo se défend et se défendra jusqu'à l'entière libération des zones occupées;

Les manoeuvres de Kigali pour inclure le M23 dans le jeu diplomatique est un piège que la RDC refute;

S'il devait avoir négociation, c'est avec Kigali, l'agresseur, et pas avec ses supplétifs et faire-valoir du M23;

Ces éventuelles négociations ne concerneront pas l'intégrité territoriale de la RDC;

La RDC ne tombera pas dans les travers du passé, en intégrant des Rwandais ou leurs supplétifs dans nos institutions;

La RDC demeure attachée aux propositions de dialogue et de paix des rencontres de Luanda et Nairobi, et au respect du droit international;

Il existe un schéma pour la paix: cessez-le-feu, retrait, cantonnement des terroristes et enfin désarmement, démobilisation et réinsertion.

En politique internationale, une doctrine n'est rien d'autre qu'un ensemble de principes qui constitue une ligne de conduite soutenue par des intérêts ou des idéaux. Dans le cas qui nous concerne ici la doctrine Tshisekedi correspond parfaitement aux intérêts de la RDC et à nos idéaux de patriotes-nationalistes.